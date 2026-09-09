ブルボンは9月8日、バータイプのチーズケーキ「濃いするチーズケーキ」を全国のコンビニエンスストアや量販店、ドラッグストアなどで発売した。

濃いするチーズケーキ

同商品は、生地中にクリームチーズを16%練り込んで焼き上げたしっとり食感が特徴のチーズケーキ。手頃なサイズでありながら、チーズの濃厚な味わいを楽しめる仕上がりとなっている。

価格はオープン。