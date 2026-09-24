チロルチョコは10月19日、任天堂の人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とコラボレーションした「星のカービィチロルチョコBOX(12個入り)」(324円)を全国で発売する。10月22日からは、「星のカービィチロルチョコ＜いちごショートケーキ＞」(1個48円)を全国のセブン‐イレブンで順次発売する。

表情豊かなカービィたちを描いたBOXと個包装

星のカービィチロルチョコBOXは12個入り。BOXのデザインは、カービィの「すいこみ」「ほおばり」「にっこり」のそれぞれ異なる表情と、ワドルディのフェイスをモチーフにした全4種類。個包装は、カービィやデデデ大王、アイテムや星ブロックの全24種類となる。ステージイラスト入りの内袋に置くと、自分だけのステージを作って楽しめる仕様となっている。

「星のカービィチロルチョコBOX(12個入り)」(324円) BOX4種

個包装24種

内袋1種

味は、人気定番の「ビス」と、ワッフルクランチ入りの「さくさくストロベリー」の全2種類。さくさくストロベリーは、ピンク色のストロベリー風味生地とイエローのバナナ風味生地を2層にすることで、カービィがワープスターに乗っているようなイメージを再現した。

作中のショートケーキを再現したセブン‐イレブン限定商品

星のカービィチロルチョコ<いちごショートケーキ>は、セブン‐イレブン限定で販売するひと粒タイプの商品。個包装のデザインは全10種。いろんな表情のカービィの他に、ワドルディ、デデデ大王、メタナイトも登場する。

個包装10種

作中に登場するショートケーキを再現。ドライいちごとクッキークランチを押し込むことで、いちご感だけでなくサクサク食感もプラスし、パクパクたべやすい商品に仕上げた。

作中に登場するショートケーキを再現

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