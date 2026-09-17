ブルボンは9月22日、「フェットチーネグミレッドキウイ味」を、全国のコンビニエンスストアや量販店などで発売する。
同商品は、希少なレッドキウイのピューレを使用した、甘くジューシーな味わいが特徴のグミ。
平打ちパスタのような独特の形状に加え、生地の中にはキウイシードを練り込んでいる。フェットチーネグミならではの弾むような噛みごこちとともに、つぶつぶとした食感を楽しめる。
価格はオープン。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【漫画】「Z世代の部下、良い子だけどたまに気になる」- 5割が感じた職場での違和感
年収高い人って 第30回 【漫画】「今日はゆっくりする」と言っていたが…数分後の姿に「さっきの話は…?」
パワーカップルも楽じゃない 第28回 【漫画】気軽にスーパーで夕飯を買っただけなのに…会計5800円で金銭感覚に違和感
1位「佐藤」は約180万人、14,000位はわずか約410人 - あなたの名字は全国何位？
非正規雇用にまつわる実話 第66回 派遣から正社員になって知った、「バックレ」の常識
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。