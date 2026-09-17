ブルボンは9月22日、「フェットチーネグミレッドキウイ味」を、全国のコンビニエンスストアや量販店などで発売する。

フェットチーネグミレッドキウイ味

同商品は、希少なレッドキウイのピューレを使用した、甘くジューシーな味わいが特徴のグミ。

平打ちパスタのような独特の形状に加え、生地の中にはキウイシードを練り込んでいる。フェットチーネグミならではの弾むような噛みごこちとともに、つぶつぶとした食感を楽しめる。

価格はオープン。