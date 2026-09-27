約2,000発の花火が夜空を彩る中、浴衣姿で「消えない花火」を歌い上げる――きょう27日に放送される日本テレビのバラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、23日に放送された『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』で披露したtimeleszと花火師たちとのコラボの裏側が明かされる。

笑顔の寺西拓人

約2,000発の花火と「消えない花火」

今回は、涼しい秋にこそ楽しみたい花火の世界を「ファミリア式 爆速ラーニング」で学ぶ。

これまで200以上の花火大会を巡ってきた花火マニア・安斎幸裕さんを先生に迎え、花火の起源や、打ち上げ前に鳴る「ピュー」という音の役割など、知っているようで知らない秘密をクイズ形式で紹介する。

さらに、日本三大花火として知られる新潟・長岡、秋田・大曲、茨城・土浦の見どころも紹介。長岡まつり大花火大会の「復興祈願花火フェニックス」に隠された幸運の青い花火や、大曲で競われる高度な昼花火などが登場する。

そしてメンバーは、創業122年を誇る静岡の花火会社「イケブン」の花火師たちのもとへ。昨年、フランス・カンヌで行われた花火芸術祭で最高賞に輝いた職人たちと、スペシャルな花火ショーを作り上げる。

舞台となるのは「伊豆多賀温泉海上花火大会」。わずか6人で約2,000発の花火を準備する現場に密着し、メンバーも花火玉にそれぞれの願いや思いを書き込む。

本番では、浴衣姿のtimeleszが「消えない花火」を歌唱。夜空を彩る花火との一夜限りのスペシャルコラボを繰り広げる。すべてを終えた直後には思わぬ“奇跡”が起こる。

番組ではほかにも、今年の「ジャパンBBQチャンピオンシップ」で優勝したBBQの達人・ユウマさんに出会い、オリジナルソース作りに挑戦する