『CanCam』専属モデルも務める日向坂46の19歳・大野愛実、“全方位モテ”の冬コーデ　ファーとリボンが存在感

日向坂46の大野愛実が19日、横浜アリーナで行われた「第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

大野愛実(日向坂46)

大野愛実(日向坂46)

16thシングル「クリフハンガー」でセンターを務め、女性ファッション誌『CanCam』(小学館)の専属モデルとしても活動する大野。大きなリボンと裾から見えるフリルが特徴的なトップスにダークトーンのデニム、足元はクリーンな白のスニーカーの甘×辛ミックススタイルでランウェイに登場した。

今シーズンのトレンドでもあるボリューミーなハットと差し色が効いたバッグを持ち、“全方位モテ”の冬のデートスタイルで魅了した。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。

第43回となる今回のテーマは「NEW GRAVITY」。ファッション、エンタテインメント、テクノロジー、そして社会課題。すべてのエネルギーが強烈な引力によってひとつに重なり、未来を動かす圧倒的なうねりへと変わる。新たな引力の中心・TGCで、世界を塗り替える一歩を踏み出そうというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER

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