フジテレビの清水賢治社長が25日、東京・台場の同局で行われた9月度社長会見に出席。STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが出演するカウントダウンコンサートがNetflixで世界生配信されることについて見解を述べた。

フジテレビの清水賢治社長

以前は長年にわたってフジテレビで放送してきたカウントダウンコンサートが、Netflixで生配信されることへの受け止めを聞かれた清水社長は「私個人としてはちょっと残念ではあります」と率直にコメント。

一方で、動画配信サービスの台頭によってコンテンツの獲得競争が激しくなっている現状について、「致し方ないことかなと思っています」と受け止める。

その例として、スポーツ中継を挙げながら、「F1は、配信に行ったものをまた再びフジテレビに持ってきました」と説明。「自分たちの存在をどう強くしていくのかという、生存競争の中で動いているものだと思います」と語った。

さらに、「大事なことは、やっぱり視聴者にちゃんと届けることができること。それがどういう環境で届けられるのか、なるべく見やすい環境で届ることが一番いいことだろうと思います」と、地上波と配信をめぐる競争への考えを示した。