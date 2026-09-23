STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが出演する年末カウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD」が、12月31日にNetflixで世界同時ライブ配信されることが決定した。190以上の国と地域に届けられ、同コンサートとして初の世界同時ライブ配信となる。

「COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD」

同コンサートは、1996年に阪神・淡路大震災の復興を支援するチャリティーイベントとしてスタート。アーティストとファンがともに1年を締めくくり、新たな年を迎える恒例イベントとなり、2026年に誕生から30周年を迎える。

今回はNetflixを通じ、会場のファンだけでなく、世界中の視聴者が日本から届けられるパフォーマンスと年越しの瞬間をリアルタイムで楽しめることに。

カウントダウンコンサートが世界190以上の国・地域で同時ライブ配信されるのは今回が初めてで、Netflixにとっても、日本発の音楽ライブ、年末年始のカウントダウンコンサートを世界同時ライブ配信するのはいずれも初の試みとなる。

事前番組から本番、舞台裏まで配信

NetflixとSTARTO ENTERTAINMENTはこれまで、24年の大型ライブイベント「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」や、所属アーティスト12組総勢73人が集結した「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」、その舞台裏を収めた「Behind the STARTO to MOVE」などを配信してきた。

今年はさらに一歩進み、12月31日のコンサート本編だけでなく、事前番組と舞台裏に密着した「BEHIND the STARTO to WORLD(仮)」も制作する。

12月に配信予定の事前番組では、出演アーティストがカウントダウンコンサートへ向けた思いや、その道のりを語る。

12月31日の本番は、コンサート直前番組から年越しの瞬間までを世界190以上の国と地域へライブ配信。アーカイブ配信も予定している。

さらに27年1月下旬には、「BEHIND the STARTO to WORLD(仮)」を配信予定。コンサートの準備やリハーサル、ステージの舞台裏に密着し、本番だけでは見ることのできない出演アーティストの姿を届ける。

出演アーティストは後日発表

今回のライブ配信では、ステージ全体のスケール感に加え、アーティスト一人ひとりの表情や会場で生まれる一瞬の熱気まで捉える映像表現を目指す。

「COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD」の出演アーティスト、配信時間などの詳細は後日発表される。