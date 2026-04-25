フジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』が、25日の放送回からNetflixで世界配信される。配信は、NiziUを迎えた人気企画「学校かくれんぼ」からスタート。昨年には同企画が「Vs School the Ultimate Hide and Seek」として海外展開に向けて動き出しており、地上波発のバラエティが本格的に世界へ広がっていく。

同番組は、霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコが出演する、コントあり企画ありの総合お笑いバラエティ。25日の放送では、世界で活躍するNiziUを迎え、カギメンバーが学校内の至るところに隠れ、全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画「学校かくれんぼ」を放送した。

今回は、メンバーの母校で開催する“凱旋かくれんぼ”第2弾として、企画をけん引するチョコレートプラネット・長田庄平の母校で開催。過去最大難易度のかくれんぼが繰り広げられた。同番組を代表する人気企画回から、Netflixでの配信がスタートする。

『新しいカギ』をめぐっては、昨年10月、フランスで開催された国際映像コンテンツ見本市「MIPCOM2025」で、世界最大級のグローバルプロダクション・Fremantle社とオプション契約を締結。人気企画「学校かくれんぼ」を「Vs School the Ultimate Hide and Seek」と題し、デンマーク向け制作・放送実現に向けて準備段階にある。国内だけでなく海外のコンテンツ市場でも注目を集める中、今回のNetflix世界配信が決定した。

矢﨑裕明チーフプロデューサーは「番組開始以来、とにかく1人でも多くの方に見ていただきたいとの思いで今まで走ってきましたが、この度、Netflixで世界配信されるとのことで、番組としてその夢がかなうのはとても光栄なことです」とコメント。さらに「メイン企画である“学校かくれんぼ”など、とにかくワクワクする企画を届けていくので、出演者の皆様と制作者で一丸になって、その種をひとつずつ咲かせていこうと思います」と意気込みを語った。

フジテレビの現在放送中のバラエティ番組では、『全力!脱力タイムズ』『千鳥の鬼レンチャン』もNetflixで国内配信されている。