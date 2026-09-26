TVアニメ『アオアシ Season2』が、10月4日よりNHK Eテレで放送開始となる。第1話「スタート・ライン」のあらすじと先行カットが公開された。
小林有吾による『アオアシ』は、「週刊ビッグコミックスピリッツ」で2015年から連載し、2025年8月発売のコミックス第40集で完結したサッカー漫画。累計発行部数は2600万部を突破している。2022年4月から9月にかけてTVアニメ第1期が放送された。
10月4日より放送開始となるSeason2では、プロサッカークラブ・東京シティ・エスペリオンのユースチームを舞台に、Aチームへ昇格したアシトの新たな戦いが描かれる。第1クールのオープニングテーマは10-FEET「Fortress Defense」、エンディングテーマはヒグチアイ「トライアングル」に決定している。
第1話あらすじ
第1話「スタート・ライン」では、高校生世代最強とうたわれる東京シティ・エスペリオンユースのAチームに、アシトが晴れて昇格する。しかし、彼を待ち受けていたのは、Bチームとは次元の異なる圧倒的な技術の差だった。パス練習ですら「洗礼」と呼ぶにふさわしいレベルの違いを前に、アシトは必死に食らいつこうとする。
放送は10月4日より、NHK Eテレにて毎週日曜17時から。第1クールは全24話のうち前半12話を放送する。
また、見放題配信は10月4日23時よりHulu、Netflix、U-NEXT、アニメタイムズでスタート。10月8日19時30分からはABEMA、dアニメストア、DMM TV、FOD、Prime Videoなどでも順次配信される。
放送・配信情報
- 放送開始日：10月4日
- 放送局：NHK Eテレ
- 放送時間：毎週日曜 午後5時
- 見放題配信（10月4日23時～）：Hulu、Netflix、U-NEXT、アニメタイムズ
- 見放題配信（10月8日19時30分～）：ABEMA、dアニメストア、DMM TV、FOD、J:COM STREAM、milplus、Prime Video、TELASA、アニメ放題、バンダイチャンネル、ふらっと動画 ほか
- 都度課金配信（10月8日19時30分～）：FOD、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Prime Video、TELASA、YouTube（レンタル）、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus
スタッフ
- 原作：小林有吾「アオアシ」（小学館「ビッグスピリッツコミックス」刊）
- 監督：横山和基
- シリーズ構成：横谷昌宏
- サッカー監修：飯塚健司
- アニメーション制作：トムス・エンタテインメント
キャスト
- 青井葦人：大鈴功起
- 大友栄作：橘龍丸
- 橘総一朗：山下誠一郎
- 冨樫慶司：八代拓
- 黒田勘平：堀江瞬
- 朝利マーチス淳：加藤渉
- 本木遊馬：榎木淳弥
- 竹島龍一：熊谷健太郎
- 阿久津渚：武内駿輔
- 栗林晴久：梅原裕一郎
- 中村平：小野賢章
- 桐木曜一：内山昂輝
- 高杉榮太：古川慎
- 義経健太：興津和幸
- 秋山円心：手塚ヒロミチ
- 一条花：河瀬茉希
- 海堂杏里：上田麗奈
- 福田達也：小林親弘
- 伊達望：安元洋貴
(C)小林有吾・小学館／「アオアシ Season2」製作委員会