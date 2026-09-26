TVアニメ『アオアシ Season2』が、10月4日よりNHK Eテレで放送開始となる。第1話「スタート・ライン」のあらすじと先行カットが公開された。

小林有吾による『アオアシ』は、「週刊ビッグコミックスピリッツ」で2015年から連載し、2025年8月発売のコミックス第40集で完結したサッカー漫画。累計発行部数は2600万部を突破している。2022年4月から9月にかけてTVアニメ第1期が放送された。

10月4日より放送開始となるSeason2では、プロサッカークラブ・東京シティ・エスペリオンのユースチームを舞台に、Aチームへ昇格したアシトの新たな戦いが描かれる。第1クールのオープニングテーマは10-FEET「Fortress Defense」、エンディングテーマはヒグチアイ「トライアングル」に決定している。

第1話あらすじ

第1話「スタート・ライン」では、高校生世代最強とうたわれる東京シティ・エスペリオンユースのAチームに、アシトが晴れて昇格する。しかし、彼を待ち受けていたのは、Bチームとは次元の異なる圧倒的な技術の差だった。パス練習ですら「洗礼」と呼ぶにふさわしいレベルの違いを前に、アシトは必死に食らいつこうとする。

放送は10月4日より、NHK Eテレにて毎週日曜17時から。第1クールは全24話のうち前半12話を放送する。

また、見放題配信は10月4日23時よりHulu、Netflix、U-NEXT、アニメタイムズでスタート。10月8日19時30分からはABEMA、dアニメストア、DMM TV、FOD、Prime Videoなどでも順次配信される。

放送・配信情報

放送開始日 ：10月4日

：10月4日 放送局 ：NHK Eテレ

：NHK Eテレ 放送時間 ：毎週日曜 午後5時

：毎週日曜 午後5時 見放題配信（10月4日23時～） ：Hulu、Netflix、U-NEXT、アニメタイムズ

：Hulu、Netflix、U-NEXT、アニメタイムズ 見放題配信（10月8日19時30分～） ：ABEMA、dアニメストア、DMM TV、FOD、J:COM STREAM、milplus、Prime Video、TELASA、アニメ放題、バンダイチャンネル、ふらっと動画 ほか

：ABEMA、dアニメストア、DMM TV、FOD、J:COM STREAM、milplus、Prime Video、TELASA、アニメ放題、バンダイチャンネル、ふらっと動画 ほか 都度課金配信（10月8日19時30分～） ：FOD、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Prime Video、TELASA、YouTube（レンタル）、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus

スタッフ

原作：小林有吾「アオアシ」（小学館「ビッグスピリッツコミックス」刊）

監督：横山和基

シリーズ構成：横谷昌宏

サッカー監修：飯塚健司

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

キャスト

青井葦人：大鈴功起

大友栄作：橘龍丸

橘総一朗：山下誠一郎

冨樫慶司：八代拓

黒田勘平：堀江瞬

朝利マーチス淳：加藤渉

本木遊馬：榎木淳弥

竹島龍一：熊谷健太郎

阿久津渚：武内駿輔

栗林晴久：梅原裕一郎

中村平：小野賢章

桐木曜一：内山昂輝

高杉榮太：古川慎

義経健太：興津和幸

秋山円心：手塚ヒロミチ

一条花：河瀬茉希

海堂杏里：上田麗奈

福田達也：小林親弘

伊達望：安元洋貴

(C)小林有吾・小学館／「アオアシ Season2」製作委員会