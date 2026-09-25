10月2日よる11時から、TVアニメ3期が放送開始する『薬屋のひとりごと』(著者：日向夏・イラスト：しのとうこ(ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊)より、放送に先駆け、第2弾PVの解禁と、EDテーマを手掛けるEveからコメントが到着した。

皇弟・壬氏の前に立ちはだかる新たな試練とは? 第3期の最新PV解禁!

9月25日に解禁された第2弾PVでは、本来の身分・皇弟として「国を襲う災害」と巷を騒がせる仙女の謎に向き合う壬氏と、ともに問題に立ち向かう猫猫の姿が描かれる。茘国にふたたび落ち始めた影を払うため、舞台は後宮から市井、さらに隣国へと広がっていく。

怪しげな笑みを浮かべる謎の仙女の姿や「国を襲う災害」の片鱗、そして皇弟という本来の身分に戻った壬氏が、皇族ゆえに向き合わなければならない責務についてもほのめかされる予告映像。現帝の「月(ユエ)にもそろそろ華を選ばせようと思う」という言葉と、決意と切なさが滲んだ壬氏の囁きで映像は幕を閉じる。

「国を襲う災害」とは何なのか、謎の仙女は何者なのか。そして、皇弟・壬氏に課せられた新たな使命、猫猫との関係は一体どのように変化していくのだろうか。

エンディングテーマは Eve の「AIYOU」に決定

エンディングテーマは、中毒性の高いメロディと独自の世界観で国内外から絶大な支持を集めるシンガーソングライターEveによる「AIYOU」(読み：アイユウ)に決定。皇弟として新たに責務を課せられる壬氏の気持ちに寄り添う、優しいながらどこか切なさも感じる一曲が初解禁となった。

Eve コメント

この物語に音楽で関われることを、とても嬉しく思います。

謎を解くようには人の心は解けず、言葉にならない感情が、すぐそばにいるふたりのあいだに、宇宙ほどの距離をつくってしまうことがあるのだと思います。そんな心の不思議に思いを巡らせながら「AIYOU」という曲が生まれました。

役割や立場から離れたあなたではないあなたを見てみたいと、そんな遠い星を見つめるような孤独の中で、それでも心は引き寄せられてしまう、その理屈では割り切れない想いも込めています。

本編を見終えたあと、そっと耳を澄ませるような時間になってくれれば嬉しいです

ミニアニメ「猫猫のひとりごと」第3期でも実施決定!

第1期・第2期でも大好評だったミニアニメ「猫猫のひとりごと」が第3期でも実施することが決定した。

ミニアニメ「猫猫のひとりごと」ではアニメ本編に登場したキーアイテムを猫猫たちが解説。本編を振り返りながら、見終わるとまたひとつ『薬屋のひとりごと』が楽しくなる知識が身についている、そんなミニアニメだ。さらに、第3期仕様の猫猫・壬氏・馬閃・羅半・陸孫・趙迂のミニキャラが解禁。新たな装いで『薬屋のひとりごと』をますます盛り上げる。

ミニアニメ「猫猫のひとりごと」は毎週月曜日正午 12 時 TOHO animation公式 YouTube チャンネルにて配信する。

10月の放送カレンダー解禁!

いよいよ10月2日よる11時より初回放送を迎える、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期。放送への期待が高まるなか、10月の放送スケジュールがひと目でわかる「10月放送カレンダー」が解禁された。

初回放送から第5話までの放送スケジュールや注目の情報解禁タイミングをまとめて確認できるファン注目のカレンダーだ。

(C) 日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会