9月18日より公開中、公開3日間で興収4.4億円、動員35.7万人を突破し「プリキュア」シリーズ史上最高のオープニング成績を記録している『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』より、新スチールと寺島拓篤＆中村悠一からのコメントが到着した

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「キミプリ」「わんぷり」と共演!新スチール一挙公開

9月23日には、『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ!』が出演するシーンを捉えた新スチールが解禁された。

“かりんの庭”に響く、キラッキランランな歌声につられてやってきた、あんなたちの前には、キュアアイドル／咲良うたや、キュアウインク／蒼風なな、キュアキュンキュン／紫雨こころの姿が! さらに、ポチタンがプリルンやメロロンと仲良くなる、はなまるかわいい様子も映し出されている。

そして、元気いっぱい駆け出すキュアワンダフル／犬飼こむぎと、その勢いに引っ張られるようにやってくるキュアフレンディ／犬飼いろはの姿も。こむぎと顔を合わせるポチタンの、素敵でわんだふる〜!なカットから、息を切らしながら駆けつけるキュアニャミー／猫屋敷ユキとキュアリリアン／猫屋敷まゆ、兎山悟と大福の姿までさまざまなシーンが切り取られている。

「わんぷり」兎山悟＆大福が変身!寺島拓篤＆中村悠一からのコメントも到着

この度「わんだふるぷりきゅあ!」より、人気キャラクター・兎山悟と大福が出演し、変身することが明らかになった。劇中では「名探偵プリキュア!」と力を合わせ戦う「わんだふるぷりきゅあ!」をサポートするため、悟と大福が変身する。

さらに、兎山悟役の寺島拓篤と大福役の中村悠一からのコメントも到着した。

キャストコメント・兎山悟役 寺島拓篤

久しぶりにプリキュアに帰ってこられました!大福とともに悟くんも変身できて、みんなの力になれるのが嬉しいです。鏡石の力なのかな…?いつか2人にも変身バンクを作ってほしいです!今回の主役は名探偵のみんな。頭脳明晰ひらめきの天才たちに、本能と直感に秀でたわんぷりチームがどんなサポートをするのか、楽しみにしていてください!みんなもいっぱい応援してね!

キャストコメント・大福役 中村悠一

ご無沙汰しております。

今回また悟くんと大福が登場ということで、一体どんなシーンが待っているのだろうと楽しみにしておりました。出番が多いわけではありませんが、かっこいいシーンになっていると思います!

「わんぷり」メンバー、そして他のプリキュアメンバー達とどんなドラマを繰り広げるのか、是非劇場でご覧下さい。

(C)2026 映画名探偵プリキュア!製作委員会