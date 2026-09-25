1988年に日本テレビにて放送開始したTVアニメ『それいけ！アンパンマン』が、10月3日で放送39年目を迎える。これを記念して、10月2日に記念エピソードとなる第1747話「しらたまさんとくらやみまん」が放送される。

今年の特別エピソードは「しらたまさんとくらやみまん」

今回の物語では、しらたまさんが新たな舞台としてヒーローショーを企画。しょくぱんまんやカレーパンマン、メロンパンナ、クリームパンダに加え、カバおやちびぞうたちも参加し、公演に向けて稽古を重ねていく。

しかし、ヒーロー最大の敵である魔王役の配役をめぐってしらたまさんは悩み始める。

無事に配役が決まり、公演準備が進む中、くらやみまんによって一同は闇の世界へ閉じ込められてしまう。元気や勇気を失い意気消沈する仲間たち。そんな状況でしらたまさんが目にしたのは、ばいきんまんの姿だったという。「あきらめない心」が輝く、笑顔と感動に満ちたエピソードだ。

永丘昭典監督 コメント

やなせ先生は漫画家、絵本作家、作詞家、詩人、舞台の美術、構成、 演出と多才な顔を持ってらっしゃいました。

今回、新しい舞台をみんなに喜んでもらう為に悩むしらたまさんの姿はまるでやなせ先生みたいですね。

番組概要

番組名：それいけ！アンパンマン

放送時間：毎週金曜日10:55～11:25 (※関東ローカル)

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV