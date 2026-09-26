ABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで毎週日曜朝8時30分から放送中の、プリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア!」より、9月27日放送の第35話「恋の名探偵」のあらすじと場面写真が到着した。

9月27日放送第35話「恋の名探偵」あらすじ

理事長の勧めで、くれあとるるかは、まことみらい学園の高等部に通うことになった。くれあとともに自己紹介を終えたものの、ふたりに話しかけてくれたクラスメイトの会話になかなか加われないるるかだったが、ふと視線を落とすと、一通のラブレターが落ちていることに気づく

昼休みになり、あんなとみくるに手紙のことを話すくれあとるるか。プリキットミラールーペで調べると、手紙には送り主と思われる人物の指のあとしか残っていないことから、まだ相手には届いていないと判断する。午後の授業をプリキットミラールーペで作り出した自分たちのコピーにまかせ、さっそく調査に乗り出す。

送り主を探してみたものの、一向に見つからないまま下校時間を迎えてしまう。手がかりを得るために封を開けずにプリキットミラールーペを使って中身を確認してみると、「放課後」「桜の木」という文字が浮かび上がり――

スタッフ

脚本：佐多 賢人

演出：近藤 こころ

作画監督：廣中 美佳、片山 敬介

美術：福田 李音



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