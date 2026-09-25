イラストレーター・ナガノ氏による人気作品『ちいかわ』を原作としたTVアニメ『ちいかわ』が、10月2日からリバイバル放送を実施する。

リバイバル放送、配信する人気エピソードは?

現在、毎週火曜日・金曜日の『めざましテレビ』内で放送中の同作は、10月2日より新作アニメの放送を一旦休止し、反響の大きかったシリーズ回をリバイバル放送として届ける。リバイバル放送は、12月25日まで全25回を予定。また地上波放送と配信を組み合わせた新たな構成となる。

10月2日には初期の人気エピソードである第6話を放送。続く10月6日の週からは、「なんとかバニア」編をはじめとした人気の"シリーズ回#を週替わりで展開する。

10月2日は第6話を放送

地上波ではシリーズ冒頭のエピソードを毎週火曜と金曜に放送。さらに毎週金曜には、そのシリーズを最初から最後までまとめた特別動画を『めざましテレビ』公式YouTubeチャンネル、FOD、TVerで1週間限定配信する。

10月6日の週に放送される「なんとかバニア」編では、10月6日に第21話、10月9日に第22話を地上波で放送し、同週金曜日には第21話から第23話までの全3本をまとめた特別版を無料公開する予定だ。なお、新作アニメの放送再開は2027年1月を予定している。

地上波と配信を組み合わせた新構成で展開

めざましじゃんけんに「ちいかわチャンス」登場

さらに10月5日からは、『めざましテレビ』の人気コーナー「めざましじゃんけん」に新企画「ちいかわチャンス」が登場する。

応募者の中から毎月抽選でちいかわグッズをプレゼントする企画で、賞品内容は月替わり。放送を見ながら参加できる新たな連動施策となる。

(C)ナガノ / ちいかわ製作委員会