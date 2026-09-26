TVアニメ『名探偵コナン』より、10月3日よる6時に放送される「茜色の千秋楽（前楽）」のあらすじと場面カットが公開された。

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2026年に放送30周年を迎えた『名探偵コナン』。6月の『名探偵プリキュア！』、7月のJリーグ、8月の「鳥人間コンテスト」とのコラボエピソードに続き、9月からは大阪を舞台にした人気エピソード「茜色の千秋楽」を3週連続で放送している。

「茜色の千秋楽（前楽）」では、浪速芸術劇場で役者が転落死する事件が発生。遺体はまるであやつり人形のような不自然な姿で発見され、被害者のスマートフォンには「我は傀儡の悪魔」との不気味なメッセージが残されていた。

浪速ハルカスで和葉へ告白することを決意していた服部平次は、事件解決のためにコナンと捜査を開始。しかし、2人をあざ笑うように新たな犠牲者が発生する。2人目の被害者も転落死し、あやつり人形のようなポーズで発見される。傀儡の悪魔による悲劇は、まだ序章にすぎなかった。

「茜色の千秋楽」は、原作コミックス第106巻に収録されているエピソード。9月26日に放送された「初日」はTVerおよび各種配信サービスで配信中、「前楽」は10月3日、「大楽」は10月10日にそれぞれ放送される。

また、9月25日に金曜ロードショーで放送された、放送30周年記念の2時間スペシャル「名探偵コナン 30号殺人事件」はNetflixで独占配信している。

渋谷ヒカリエで「TVアニメ名探偵コナン 30周年記念ネトフリコナンケーキ」を展示

これを記念し、渋谷ヒカリエ1階のイベントスクエアでは、9月26日から29日まで「TVアニメ名探偵コナン 30周年記念ネトフリコナンケーキ」を展示。会場には特別な衣装をまとった江戸川コナン、毛利蘭、毛利小五郎、灰原哀、怪盗キッド、安室透、服部平次らのキャラクターパネルも登場する。

各パネルにスマートフォンをタッチすると、キャラクターごとの関連エピソードを集めたNetflixの「特別セレクション」作品ページへアクセスできるほか、コナンからのボイスメッセージも楽しめる。

放送・配信情報

「茜色の千秋楽（初日）」 ：TVer・各種配信サービスで配信中

：TVer・各種配信サービスで配信中 「茜色の千秋楽（前楽）」 ：10月3日 よる6時放送

：10月3日 よる6時放送 「茜色の千秋楽（大楽）」 ：10月10日 よる6時放送

：10月10日 よる6時放送 「名探偵コナン 30号殺人事件」 ：Netflixで独占配信中

「TVアニメ名探偵コナン 30周年記念ネトフリコナンケーキ」概要

開催期間 ：9月26日～29日 10時～22時

：9月26日～29日 10時～22時 会場 ：渋谷ヒカリエ 1階 イベントスクエア(東京都渋谷区渋谷2-21-1)

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996