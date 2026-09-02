CHOCOLATE Inc.は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンの初となる常設店舗「PUPPET SUNSUN STORE（パペットスンスンストア）」を、2026年11月に東京・渋谷と大阪・梅田にてそれぞれグランドオープンする。

本店舗では、作品の舞台となる〈トゥーホック〉の豊かな自然を感じられる空間デザインを採用。まるで〈トゥーホック〉に足を踏み入れたかのような世界観を体感できる店内になっている。

ショップでは、これまでポップアップショップや公式オンラインストアで展開してきたぬいぐるみやステッカーなどの人気アイテムに加え、アパレルや雑貨などの新作を含むオリジナルアイテムを100点以上ラインアップ。限定アイテムや先行アイテムなども今後常時展開していく予定とのこと。

さらに、オープン時にはPUPPET SUNSUN STORE限定の撮り下ろしビジュアルを使用したアイテムも登場予定だ。

店舗イメージ図

「PUPPET SUNSUN STORE」概要

オープン日：2026年11月予定（※詳細は後日発表）

東京・渋谷

場所： 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ内 ShinQs by TOKYU DEPARTMENT STORE 2F

大阪・梅田

場所：大阪市北区梅田3-1-1「LUCUA SOUTH」12F

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee