バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」シリーズより、「パペットスンスン」のフィルムカメラをモチーフにした新作アイテム「パペットスンスン CAMERA NEGAFILM CHARM」が9月第3週に登場します。

※本記事は掲載時点の情報です。

発売情報

商品名：パペットスンスン CAMERA NEGAFILM CHARM

発売時期：2026年9月 第3週

種類数：全4種

価格：400円（税込）

カメラのボディカラーやレンズまわりの造形まで細かく作り込まれており、レトロなフィルムカメラの“質感”をそのままミニサイズに落とし込んだようなデザインがポイント。

パーツを引っ張ると、スンスンたちの写真が並んだフィルム風シートがスライドして現れるギミック付きで、「次はどのコマが出てくるかな？」と何度でも遊びたくなる仕掛けになっています。

チャーム仕様なので、バッグやポーチに付けて日常使いしやすく、推しキャラをさりげなくアピールできるのも嬉しいところ。全4種のラインナップはカラーリングも写真のモチーフもそれぞれ異なり、コンプリートして並べると小さなカメラコレクションのように楽しめる、ファン心をくすぐるシリーズです。

ラインナップ

スンスンA

爽やかなブルーの「スンスン」カラーのボディ目を引く、「スンスンA」。バッグのファスナーやポーチの端に付けると、ワンポイントで一気に「スンスン好き」が伝わるサイズ感です。

フィルムシートには、トマトやたんぽぽなど自然のモチーフとスンスンの表情豊かなショットが並び、作品のほのぼのした空気感をそのまま切り取ったようなカットがぎゅっと詰め込まれています。

スンスンB

ブラック×シルバーのシックなカラーリングで、本物のフィルムカメラのような雰囲気を楽しめる「スンスンB」。大人っぽい色味なので、仕事用バッグやリュックに付けても浮かずに馴染むのが嬉しいポイントです。

フィルムシートにはカラフルなジェリービーンズに囲まれるスンスンや、ノンノンとのコマが連なり、劇中の賑やかなシーンを小さなフィルムに閉じ込めたような構成に。引き出すたびに眺めたくなる仕上がりです。

ノンノン

パッと目を引くレッドボディに、ふわふわの白い毛並みが映える「ノンノン」のカメラチャーム。ポーチやサブバッグに付けると、コーディネートの差し色にもなる華やかさで、写真好きな友だちにも思わず見せたくなる存在感です。 フィルムシートには、りんごや草原などノンノンらしいのんびりしたモチーフが並び、作品のやさしい時間の流れを感じさせるカットがセレクトされています。ノンノンの表情やポーズも細かく描かれていて、「このシーンあった！」とファン同士で語り合いたくなる再現度です。

ゾンゾン

グリーン系のボディカラーに、トレードマークの帽子が映える「ゾンゾン」のカメラチャーム。少し渋めの色味なので、トートバッグやショルダーバッグに付けると“通っぽい”チョイスに見えて、ゾンゾン推しをさりげなくアピールできます。

フィルムシートには星空や食べ物など、ゾンゾンの世界観を感じるモチーフがずらり。1コマごとの構図や小物の描き込みも細かく、作品の中でも印象的なシーンをミニチュアサイズで楽しめる、“細かいところまで見たくなる”再現度が魅力です。

SNSでの反響

「カメラ可愛すぎる〜どれ出ても嬉しいやつ。なんならおじいちゃんの色が一番好き。」

「え！かわいい！！これほしい！！！」

「スンスンBとゾンゾンの中身がうんと気になります」