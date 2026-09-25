キタンクラブは、9月25日の創立20周年を記念した企画として、映画『大長編 タローマン 万博大爆発』を手掛けた藤井亮 監督・脚本による「完全新作長編映画」の制作を発表した。公開は2027年以降を予定。

キタンクラブ20周年記念として新作映画プロジェクトが始動

同社は15周年時に、藤井亮によるWebムービー『カプセルトイの歴史』を制作。今回の20周年ではさらに規模を拡大し、藤井亮が監督・脚本を務める完全新作長編映画の制作が決定した。

キタンクラブ20周年記念として新作映画プロジェクトが始動

公開された特報映像では、謎のおもちゃ屋のCMとともに、ガチャのカプセルのような姿をしたモンスターが登場。おもちゃをテーマにしたホラー作品だろうか。

作品タイトルは未定だが、「新作 怪奇オモチャ映画」として制作が進行中。制作プロダクションは藤井亮率いる豪勢スタジオが担当し、キタンクラブが提供する。公開は2027年以降を予定している。

エグゼクティブプロデューサー／キタンクラブ主宰 古屋大貴よりコメント

『デタラメをやってごらん』

そう。皆さんご存知、岡本太郎先生の言葉である。

スタッフから「20周年の記念イベントを何かやりましょう」と言われたときに、漠然とした違和感を感じ、どうせだったらデタラメをやってやろう! そんなふうに思いました。

そこで浮かんだのが、『タローマン』でもお馴染みの藤井亮先生である。

藤井先生から提案いただいたのが、人喰いカプセルスプラッター(?)映画!

まさに、期待どおりのデタラメさである。

20周年でガチャイベントを期待していた皆さん、ごめんなさい! やりません! 映画に全部予算使います!!

どうなることやら、乞うご期待あれ!

監督・脚本／豪勢スタジオ 藤井亮 よりコメント

いま流行りの、知的で静かで、リアルな日常をじわじわ侵食してくるような、考察しがいのあるホラーも好きですが、今回は、愚かで騒がしくて、嘘みたいに変な世界で、あまり難しいことを考えなくても楽しめるホラー映画を作りたいと思っています。

そんなものを観たいと思ってくれるような、100人に一人くらいの僕のような人のためにも頑張ります。

観終わったあとに、「何だったんだ、あれ」と笑いながら帰れるような映画にしたいです。

舞台は、子どもの頃にはとんでもなく広く、宝の山のように見えたおもちゃ屋。

あの場所のノスタルジーとワクワクを目一杯使って、楽しいホラーを作ります。

完成まではまだまだ時間がかかりますが、どうぞ楽しみにしていてください。

作品情報

『タイトル未定（新作 怪奇オモチャ映画）』

監督・脚本:藤井亮

制作プロダクション:豪勢スタジオ

提供:キタンクラブ

(C)キタンクラブ・豪勢スタジオ