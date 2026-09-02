キタンクラブから、人気シリーズ「無事カエルストラップ」の最新作が登場します。その名のとおり、“カエル=帰る”という語呂合わせから、「無事に家に帰る」という願いがこめられたストラップで、登山靴をしっかり着用。また、ストラップ部分には、登山用リュックなどにも使用される「細引き」を採用するなど、アウトドア感満載の仕上がりに。どっしり構えた佇まいが歩荷のようで、心強いですよね。

キタンクラブ「カエルの森工房 無事カエルストラップ弐 山野草色」

すでに持ってる!という人もいるかと思いますが、最新作の今回は、山の植物をイメージした鮮やかな新色をラインアップ。「ハイマツ」「エゾウスユキソウ」「ホロムイ苺」「千鳥アザミ」の全4色展開で、「ハイマツ」「エゾウスユキソウ」のリュックには、なんと、コンパス(方位磁石)が付いているんです!!

SNSでは、「おぉ!新作待ってた」「わー、色がｲｲ!!」「見つけたら家族の分回そう」「コンパス付き欲しい!」と話題に。また、すでに入手した人からは、「このストラップ可愛いので、山登りが趣味な母親にプレゼントした」と高評価。山好きな人にプレゼントすれば、喜ばれること間違いありません!

サイズは約49mmで、1回400円。登山時はもちろんのこと、日々の通勤・通学や旅行のお守りにもぴったりです。無事の帰宅を願う大事な人に……、お一ついかがでしょうか。

(C)カエルの森工房