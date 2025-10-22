JR東海は、名松線(松阪～伊勢奥津間)が12月5日に開業90周年を迎えることを記念し、沿線自治体や地域と連携したキャンペーンを11月15日から展開すると発表した。「キハ75形名松線開業90周年記念列車ツアー」も行われ、キハ75形の名松線での運行は初とのこと。

「キハ75形名松線開業90周年記念列車ツアー」は、通常、名松線を走行しないキハ75形2両編成で名松線を走る企画。催行日は12月7日で、名古屋駅を8時15分頃に出発し、名松線で活躍するキハ11形の検査を担当する名古屋車両区を訪ね、その後、名古屋駅・松阪駅を経由して伊勢奥津駅へ12時57分に到着する。

松阪～伊勢奥津間は定期列車のダイヤに合わせて運転され、2両のうち1両を一般車両、もう1両をツアー専用号車として設定する。ツアーの申込みは「クラブツーリズム鉄道部」公式X(Twitter)で案内した後、クラブツーリズム公式サイトに詳細を掲載する予定となっている。

「名松線開業90周年＆あら竹創業130周年記念名松線貸切ツアー」も11月15日に実施。通常は1両で運転している名松線の定期列車にキハ11形を1両追加して2両編成とし、増結した車両をツアー専用車両として運行する。松阪駅(11時33分発)から伊勢奥津駅まで運転し、到着後に伊勢本街道奥津宿の散策やSL給水塔を巡るガイドツアーなど予定している。ガイドツアーの後、松阪駅に16時34分に帰着する。なお、ツアーの申込み受付は終了している。

キャンペーンの実施期間は2026年2月28日まで。期間中、沿線の小学生によるイラスト展示、三重県立白山高校の生徒が制作した記念ロゴの掲出、名物駅弁「モー太郎弁当」で知られるあら竹との記念かけ紙コラボ、名松線にゆかりのある鉄道用品を出品するオークション企画など、地域と連携した多彩な取組みも行う予定となっている。