JR東海は10日、快速「みえ」や高山本線・太多線などの普通列車で使用している気動車キハ75形の更新として、ハイブリッド方式の新形式車両「HC35形」を新製し、2028～2029年度に投入すると発表した。

HC35形は、HC85系および315系で培った技術を活用したハイブリッド方式の新形式車両。現行のキハ75形は製造から約30年が経過し、更新期を迎えることから、HC35形を計38両(2両×19編成)新製する。名古屋～伊勢市・鳥羽間の快速「みえ」などで使用するほか、高山本線の岐阜～下呂間、太多線の美濃太田～多治見間への投入も計画している。JR東海において、ハイブリッド方式の車両を在来線普通車両として投入するケースは初めてとのこと。

エクステリアは315系でも採用している前方端部に丸みを持たせた柔らかな形状と、コーポレートカラーであるオレンジの配色で親近感を持たせている。斜めに立ち上がるオレンジの帯を前面に配し、快速「みえ」の速達性を表現した。

ハイブリッド方式の採用により、推進軸など気動車特有の回転部品を不要とするほか、すでに使用実績のある重要溶接部の少ない台車構造を採用し、安全性が向上。状態監視システムにより、車両機器の稼働状態や故障状況などを遠隔で常時監視することで安全性と信頼性が向上し、車内防犯カメラの設置でセキュリティ向上も果たす。

線区と列車の特徴に合わせ、おもに快速「みえ」で運用する車両は転換クロスシートとロングシートを1両ずつ、高山本線と太多線で運用する車両は2両ともロングシートとする。全編成に車いす対応トイレを1カ所、各車両に車いすスペースを設置し、バリアフリー設備も充実。冷房能力を約16%向上(キハ75形との比較)させ、315系と同じくAIによる混雑状況等に応じた温度補正を自動で行い、より快適な車内環境を実現するとのこと。

ハイブリッドシステムの採用等により、キハ75形との比較で約35%の燃費向上を実現。CO2(二酸化炭素)は約30%、NOx(窒素酸化物)は約40%など排出ガスを減少するとしている。