星野リゾートは2026～27シーズン、スキーレッスン「雪ッズ」を「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)、「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)、「星野リゾート ネコマ マウンテン」(福島県耶麻郡)で開催する。

昨年約4,200名がスキーデビューを果たした同レッスンは、スポーツ科学を専門とする日本体育大学の竹腰誠教授と共同開発したスポーツ科学に基づいたメソッド。今シーズンは多言語対応ができるようになり、さらに動画を活用したレッスンが登場。初心者の子どもでも楽しく雪に触れながら、スキーの上達を叶えられる。

リゾナーレ八ヶ岳での開催期間は2026年12月14日～2027年3月19日(気象状況により変更する場合あり)。料金は1回6,300円～で、「雪ッズスノーパーク」でのレベル1は無料。星野リゾート トマムでの開催期間は2026年12月1日～2027年4月5日。料金は1回6,800円～。星野リゾート ネコマ マウンテンでは2026年12月12日～2027年4月11日まで実施する。料金は1回5,400円～。

対象はいずれも3～12歳。レッスンの詳細や予約受付は、各施設の公式サイトで案内している。

スポーツ科学に基づいた4つの動作を習得するメソッド

スポーツ科学に基づいたスキーの上達のためのメソッドを竹腰誠教授と共同開発した。科学的根拠に基づいたメソッドを取り入れるため、実際にスキーを経験したことのない子どもを集め検証を行った結果、1.子どもは大人と比べ斜面で思い通りに身体を動かすのが難しいこと、2.子どもがスキーを上達するうえでは、「上下」「左右」「重心の位置」「スピードへの耐性」の4つの動きが重要であるということがわかった。そのため同レッスンでは、上達に必要な「4つの動き」を「平地」でしっかりと行い、身体で覚えてから「斜面」で実践する。そうすることで、自然と動きを再現できるため、上達のスピードが早くなる仕組みだ。また、子どもが親しみやすい名前のポーズや遊びを取り入れ、レッスン途中で飽きない工夫をしている。まるで遊んでいるかのように楽しみながら、自然にスキーが上達できる。

多言語対応と動画を活用したレッスンが登場

技術指導に特化したスキーレッスンとは異なり、子どもが遊びやゲームを通して自然に上達に必要な「4つの動き」を習得できるメソッド。スタッフと遊んでいるかのような感覚で、自然とスキーの上達を促進する。レッスンを担当するスタッフは、日本体育大学よりスポーツ科学に基づいたコーチング理論を学んでいるため、子どものやる気を最大限に引き出すことができる。また、今シーズンより新たに多言語対応を開始し、さらに動画を活用したレッスンも登場した。多言語対応においては音声・テキスト翻訳ツールを導入しており、海外の子どもたちにも同メソッドを伝えられるようになったことで、より多くの子どもたちが楽しみながら上達できるようになった。動画を活用したレッスンでは、子どもが滑っている様子をスタッフが撮影する。子どもが自身の滑りを客観視することで適切な改善ができるようになり、さらに旅の思い出として記録に残すことができる。

安心してスキーデビューできる雪ッズ専用エリア

各施設に安心してスキーデビューできる雪ッズ専用エリアを設置(ネコマ マウンテンは初心者エリアで実施予定)。このエリアは、雪ッズの参加者のみが利用できるため、ゲレンデを滑走するスキーヤーやスノーボーダーを気にせずに練習できる。星野リゾート トマム スキー場の雪ッズ専用エリアがあるデビューパーク内には、スノーエスカレーターがあるため、滑走時間、距離ともに十分な練習量を確保することができる。また、リゾナーレ八ヶ岳の「雪ッズスノーパーク」では、雪ッズレベル1の館内レッスンを無料で体験できるため、スキーが初めての子どもも気軽に参加することができる。