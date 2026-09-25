100円寿司チェーンの「はま寿司」は9月25日より、「はま寿司のうにと旨ねた秋祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、濃厚な旨みと甘みの天然ウニを使用した「うにつつみ」と、マグロ1尾から数%しか取れない“はらみ”を大切りで提供する「大切りまぐろはらみ」が、お手頃価格の110円で登場。

また、食べ応えのあるハムカツを寿司にアレンジし、タルタルソースを合わせた「ハムカツ握り」や、ナスを特製のつゆに漬け込み、旨みと甘みを引き出した「なすの揚げびたし握り」が176円でラインアップされている。

至福の一貫シリーズでは、本鮪の濃厚な旨みとくちどけの良い脂を堪能できる「地中海産 大切り本鮪中とろ」を319円で楽しむことができる。

そのほか、逆刃切りにした特製中太麺に、豚骨と鶏がらの旨みを凝縮したスープがよく絡む「横浜家系ラーメン」(429円)、秋の味覚の王様“松茸”を使用し、香り高く贅沢な味わいに仕上げた「松茸茶碗蒸し」(396円)、サクサクとした衣とアジのふんわり柔らかな身を楽しめる「長崎県産あじのアジフライ(タルタルソース)」(242円)といったサイドメニューも登場。

さらに、はまカフェラボからは、人気メニュー「黒蜜きなこ豆乳プリン」をお月見風に仕立てた「お月見ミニパルフェ」(264円)が期間限定でラインアップされている。