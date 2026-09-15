ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は9月15日より、「秋のごちそう黒毛和牛サーロインステーキフェア」を開催している。

本フェアに登場するのは、肉質4等級以上の国産黒毛和牛を使用した「サーロインステーキ」。柔らかな肉質と上質な脂の甘みが特長のサーロインを300℃の高温直火で焼き上げ、ジューシーな味わいに仕上げている。付け合わせには、ホクホク食感のベイクドポテトやブロッコリーが添えられている。価格は、80gが2,079円、160gが3,289円。

また、黒毛和牛サーロイン80gと“大俵ハンバーグ”を組み合わせた「サーロインカットステーキ&大俵ハンバーグ」も登場。大俵ハンバーグは150g(2,739円)、200g(2,915円)、250g(3,135円)の3種類から選べる。

さらに、グリルチキン(100g)とジューシーな手ごねハンバーグ(100g)を組み合わせた「サーロインカットステーキのトリプルグリル」(2,739円)も登場。そのほか、“手ごねハンバーグ”と一緒に味わえる「サーロインカットステーキ&手ごねハンバーグ」(2,563円)もラインアップされている。

メニューのラインアップはこちら。

サーロインステーキ

サーロインカットステーキ&大俵ハンバーグ

サーロインカットステーキのトリプルグリル

サーロインカットステーキ&手ごねハンバーグ

いずれも9月15日より全国の「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」に登場。10月上旬まで販売(予定)される。なお、ビッグボーイダイニング早稲田店では一部商品の価格が異なる。