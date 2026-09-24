バンダイは、『仮面ライダーマイス』より、11月7日に「TAF 仮面ライダーティグル」(4,400円)を、11月21日に「TAF 仮面ライダーケイ」(4,620円)を発売する。

11月7日発売「TAF 仮面ライダーティグル」(4,400円)

「TAF」は、「TAF〈TOKUSATSU ACTION FIGURE〉」は、”子供も大人もガシガシ遊べる”フィギュアブランド。約15cmのサイズ感に凝縮されたリアルな造形、全身38か所可動による圧倒的ポージング性能、「対象年齢3才以上」の安全基準を満たす頑丈な設計機構、その3つを兼ね備えたハイクオリティフィギュアシリーズだ。

「TAF」ゼッツシリーズと比較し、更に首が上を向くように可動域が進化。肩、胸、腰の引き出し機構はマイスシリーズでも継続。迫力のポージングが楽しめる。

「TAF 仮面ライダーティグル」は、全身のゴールドは成形色再現を中心に、一部塗装を施し劇中イメージを追求している。また、交換用手首3種に加え専用武器「タイガーダオ」も付属し、充実のプレイバリューのアイテムだ。

セット内容

フィギュア本体…1

交換用手首…3

タイガーダオ…1

11月21日発売「TAF 仮面ライダーケイ」(4,620円)

「TAF 仮面ライダーケイ」は、特徴的な翼の造形を再現しつつも、干渉せずに自由自在なポージングが可能。また長大な専用武器「ケイトライデント」を持たせるための両手の武器持ち用手首を含む、交換用手首4種も付属する。

セット内容

フィギュア本体…1

交換用手首…4

ケイトライデント…1

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