中国四大奇書のひとつとして知られ、江戸の浮世絵から現代の小説、漫画、ドラマ、ゲームにまで影響を与えてきた『水滸伝』。その物語が生まれた時代背景と、日本で幾重にも広がったイメージをたどる展覧会「水滸伝」が、9月19日から東京ステーションギャラリーで始まりました。

会場には、歌川国芳が描いた豪傑たちの浮世絵をはじめ、北宋時代の書画や陶磁器、明時代の版本、葛飾北斎の挿絵、漫画原画、現代美術、ドラマ衣裳までが集結。時代もジャンルも異なる作品を通じて、水滸伝が約900年にわたり人々の想像力を刺激してきた軌跡を浮かび上がらせます。

■そもそも「水滸伝」って?

『水滸伝』は12世紀初頭、北宋末期の徽宗(きそう)皇帝の時代を舞台に、腐敗した政治に抗う宋江(そうこう)率いる108人の豪傑が、山東省の梁山泊に集う物語です。ストーリー自体は明時代に成立したフィクションですが、宋江らによる1121年の反乱は史実として記録されています。それが説話や芝居として語り継がれ、長い時間をかけて“英雄譚”へと成長。

本展を企画した大阪市立美術館の学芸員・八田真理子さんは、開催の背景について「水滸伝という魅力ある物語を、広く届けたいという思いがあった」としたうえで、もうひとつの狙いを明かします。それは、水滸伝の舞台となった北宋を中心に、中国美術の名品たちを見てもらうこと。

とりわけ北宋時代の絵画や陶磁器、書は「中国美術の歴史の中でも、ひとつの頂き」といえるものなのだそう。いうなれば水滸伝は、物語を楽しみながら中国美術の深部へ入っていくための、最強の案内役なのです。

■開幕から豪傑が大暴れ! 国芳の全74図がずらり

展示は全5章。歌川国芳の出世作「通俗水滸伝豪傑百八人之一個（壱人）」から始まります。筋骨隆々の肉体、画面を突き破りそうな動き、全身を覆う刺青……豪傑たちが躍動するシリーズは、現在確認されている全74図が一挙に並びます。

108人全員の名前を覚えていなくても心配は無用。九匹の龍の刺青を背負った九紋龍史進、怪力で知られる花和尚魯智深、虎退治で名高い武松など、絵に添えられた武器や刺青、動物を手がかりに眺めていくと、次第に豪傑それぞれの個性が見えてきます。

国芳の出世作が一挙公開されている

■繁栄と不穏が同居した北宋――美術は最高水準へ

続く第2章では、水滸伝の舞台となった北宋時代へ。北宋は960年から1127年まで続き、都・開封を中心に都市経済と文化が大きく発展しました。

書画や陶磁器をはじめとする美術も高い水準に達した一方、華やかな都市の裏側では重税や格差に苦しむ人々が増え、社会不安が広がっていました。中国ドラマ好きの筆者にとっては、『明蘭～才媛の春～』と同じ時代というだけで、北宋の世界がぐっと身近に感じられました。

皇帝の悪政のひとつ、花石鋼の苛烈な供出の様子が描写されている／《宋史 470 列伝巻229》中国、元刊 明～清修、東京大学東洋文化研究所

会場では、明時代に北宋の都・開封のにぎわいを描いた重要文化財、趙浙《清明上河図》や、切り立つ山々と楼閣を精緻に描いた燕文貴《江山楼観図》などを展示。大阪市立美術館が誇る中国美術の「阿部コレクション」をはじめ、各館から名品が集まりました。

【重要文化財】《清明上河図》趙浙、中国 明時代 万暦5年（1577）、林原美術館

《青磁 水仙盆》汝窯、中国 北宋時代 11世紀末～12世紀初、大阪市立東洋陶磁美術館(住友グループ寄贈/安宅コレクション)

ひときわ目を奪われるのが、北宋時代の汝窯《青磁 水仙盆》。やわらかな青色は、眺めているだけで吸い込まれそうな美しさ。現存する汝窯青磁は世界でも極めて少ないとされ、その静謐な佇まいから、当時の宮廷文化が到達した洗練を感じ取れます。

■江戸で大ブーム! 日本人が育てた「水滸伝」のイメージ

中国で生まれた『水滸伝』は17世紀に日本へ伝わり、18～19世紀には翻訳や翻案が次々と登場。江戸の人々を熱狂させる一大コンテンツになりました。

《百八星誕肖像》葛飾北斎、日本 江戸時代 文政12年（1829）刊、浦上蒼穹堂

たとえば、曲亭馬琴は葛飾北斎を絵師に迎えて『新編水滸画伝』を刊行。北斎による大胆な構図と迫力ある人物描写は、その後の水滸伝イメージにも大きな影響を与えます。馬琴の代表作『南総里見八犬伝』もまた、108人の豪傑や星の生まれ変わりといった『水滸伝』の要素を、日本独自の物語へ発展させた作品です。

《水滸前本》中国 清時代 嘉慶年間 18～19世紀、海の見える杜美術館

水滸伝人気は、浮世絵や読本だけにとどらず、歌舞伎、遊女を豪傑になぞらえた錦絵、双六などへ広がり、江戸の人々の日常に深く浸透しました。その後も吉川英治や北方謙三らが新たな物語を紡ぎ、漫画、アニメ、ゲーム、ドラマへと姿を変えながら現代まで受け継がれています。

《水滸伝浪切張順刺子半纏》日本 江戸時代 19世紀、其角堂コレクション

八田さんは、中国文学の研究者たちと語り合った際、「水滸伝には、現代の日本人が思う“カッコいい”が全部詰まっている」と盛り上がったことを振り返ります。強大な権力への抵抗、個性的な仲間たち、そして熱い絆。たしかに、現代の漫画やゲームで胸を躍らせる要素の源流が、ここにはぎっしり詰まっています。

最後には、2026年の連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」で使用された衣裳も展示。北宋の美術から物語の成立、江戸の熱狂、現代の創作までが、再びひとつの円環でつながります。ちなみに、ドラマ衣裳は撮影可能。

■ばつ丸が魯智深に!? 七味や図録も見逃せない

鑑賞後には、充実した展覧会グッズも待っています。ひときわ目を引くのが、サンリオの人気キャラクター「バッドばつ丸」とのコラボレーション。怪力の豪傑・花和尚魯智深に扮したばつ丸が、A4クリアファイル(各715円)や、ぬいぐるみBCマスコット(3,300円)になりました。

さらに、国芳の全74図からどの豪傑が出るかは開けてからのお楽しみの「つながるアクリルキーホルダー」(各660円)など、ユニークなアイテムがずらり。「水滸伝展×八幡屋礒五郎 特製激辛七味」は、複数の試作品を食べ比べて完成したという、展覧会限定のオリジナルブレンドです。

また、公式図録は、専門家による論考と豊富な図版を収め、180度開いて読みやすい製本や細部のデザインにまでこだわった一冊(B5変型・324ページ、3,300円)。

北宋美術の静かな洗練と、国芳の浮世絵からほとばしる豪傑の熱気。物語のファンはもちろん、登場人物を一人も知らない人でも、“カッコいい”と感じるところから約900年の文化史へ踏み込めます。まずは、あなたの推し豪傑を探してみてはいかが?