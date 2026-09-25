子どものころ、「ポケモンパン」のデコキャラシールを集めていたという人もいるのではないだろうか。実は「ポケモンパン」を手がけているのが、ロングセラー「アップルリング」でも知られる第一屋製パンだ。

そんな同社では、群馬で親しまれるご当地パン「みそパン」をベースにした商品など、地域の食文化や嗜好を取り入れた"エリア限定"のパンも展開している。

今回は、『ご当地パン大集合』(イカロス出版)から、「第一屋製パン」の"エリア限定"パンを紹介する。

ローカルな味や嗜好を商品化「第一屋製パン」

第一屋製パンは、「アップルリング」などのロングセラー商品で知られる老舗メーカー。定番のほか地域ごとの食文化に合わせた製品がある。「上州みそパン」は群馬県域で親しまれている“みそパン”をベースに、ゴマの風味と食感を生かしたアレンジで地元の味を再現。そのほかにも地域限定発売のパンがありエリアに根づいている。

関東・中部限定販売

ソーセージパン

カレー風味のソーセージを、サクサクの揚げドーナツに包んだ惣菜パン。素朴でどこか懐かしい味わいにファンも多く、発売エリアではおなじみのロングセラー商品。

完熟クランベリーチーズ

白パンのしっとりもちもち感と、生地に練り込まれたクランベリーのシャキシャキ感が見事にマッチ。中に包まれたレアチーズ風クリームとの味覚バランスも絶妙。

上州みそパン

甘じょっぱいゴマ入りの赤味噌ダレを、弾力のあるパンでサンドしたローカル色豊かな一品。風味豊かなゴマのつぶつぶ食感が新鮮。

ブリオッシュシュガーマーガリン

ソフトなブリオッシュ風のパンに、シャリシャリ食感のシュガーマーガリンをトッピング。控えめな甘さで飽きのこない味わい。

関西・中国・四国限定発売

おつまみポンデチーズ

生地にチェダーやパルメザンチーズを練り込んだ、おやつ感覚でつまめるスティックパン。もちもちとした弾力ある食感も魅力。

※本記事で紹介している内容は、書籍出版時点(2025年10月)の情報です。現在は商品内容や販売状況、店舗情報などが変更されている場合がございます。