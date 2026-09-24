ルピシアは10月22日、クリスマス商品を全国のルピシアの店舗と通信販売で発売する。

ルピシアのクリスマス

今年のクリスマス・イブは、一年で最大級に大きく光り輝く満月「スーパームーン」と重なる。そんな特別感に満ちた冬のティータイムがより一層華やぐ、多彩なお茶やお菓子を用意した。パッケージには、満ち欠けによって移ろう月や繊細なもみの木を描き、心に寄り添う「和」の趣をまとわせている。

満ち欠けによって移ろう月や繊細なもみの木をデザイン

カカオと柑橘が香る"ブッシュ ド ノエル"の紅茶

例年人気のクリスマスティー「キャロル」「ジングルベル」「ホワイトクリスマス」に加え、今年しか味わえない特別な一杯として、和のブッシュ ド ノエルを表現した紅茶「クリスマスティー 2026 ～ブッシュ ド ノエル～」(ティーバッグ10個特別パッケージ入 1,500円)が新登場する。芳醇なカカオと甘酸っぱくほろ苦い和柑橘の香りを、コクのある紅茶にまとわせたフレーバードティー。隠し味に山椒の爽やかな余韻を加えた、この冬だけの味わい。

「クリスマスティー 2026 ～ブッシュ ド ノエル～」(ティーバッグ10個特別パッケージ入 1,500円)

「キャロル」(50gデザイン缶入 1,200円/ティーバッグ10個デザインBOX入 1,000円)は、ストロベリーとバニラの香りにローズの花びらを合わせた紅茶。

「ジングルベル」(50gデザイン缶入 1,200円/ティーバッグ10個デザインBOX入 1,000円)は、葡萄の風味が生きたフルーティーなスパークリングワインが香る紅茶。

「ホワイトクリスマス」(50gデザイン缶入 1,250円/ティーバッグ10個デザインBOX入 1,100円)は、ホワイトチョコレートとナッツが織りなす、甘く香ばしい焼き菓子をイメージした紅茶。ミルクティーにも。

「デカフェ・キャロル」(ティーバッグ10個デザインBOX入 1,100円)は、特殊な技術でカフェインを抜いた紅茶にストロベリーとバニラの甘い香りをブレンドした。

月の満ち欠けをたどる、アドヴェントカレンダー

ティーバッグセットなど幅広いクリスマス商品の中で、毎年最も注目を集めるアドヴェントカレンダーが、今年は中身も装いも新たに登場する。「月」をテーマにした「カランドリエ・ドゥ・ラヴァン 2026」(12,000円)は、12月1日からクリスマス・イブまでの24日間で、一日ごとに変化する月の姿を追いながらカウントダウンを楽しむことができる仕様。このセットでしか手に入らない限定品を含む、お茶やお菓子、雑貨などを詰め合わせた。予約は9月18日から受け付けている。