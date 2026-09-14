ファミリーマートは9月16日10時01分から、クリスマス商品の予約受付を、沖縄県を除く全国のファミリーマートおよびECサイト「ファミマオンライン」で開始する。なお、沖縄県は10月1日10時01分から受付開始。その他、一部地域・店舗でも受付期間が異なる場合がある。

ファミマのクリスマス

2026年のクリスマスは「おいしいのが、いちばん! ファミマのクリスマス」と題し、毎年人気の定番ケーキから初登場商品、専門店監修商品、人気キャラクターとのコラボケーキまで、全66種類を取り揃える。このほか、オードブル、ピザ、寿司、サンドイッチ、チキン、ローストビーフ、スパークリングワインなども用意する。

店頭とファミマオンラインでの予約受付は9月16日10時01分から。商品の受取期間は12月20日～25日となる。商品や地域により、予約受付期間と受取期間が異なる。

ファミリーマートオリジナルのケーキ

「ミルフィーユ・シャンティ」(4,700円)は、香ばしく焼き上げたサクサクのパイ生地に、カスタードクリームとバニラクリームをサンドし、ホイップクリームでデコレーションしたケーキ。

「ショコラ・ミルフィーユ」(4,700円)は、香ばしいパイ生地にチョコカスタードとチョコクリームをサンドし、チョコホイップでデコレーションした。

「ガトーブランシュ5号」(5,240円)は、口どけがなめらかな北海道産生クリーム入りホイップクリームと、口どけの良いスポンジを組み合わせたショートケーキ。

ピエール マルコリーニなど専門店監修のケーキ

「ピエール マルコリーニ監修 ショコラとキャラメルのケーキ」(4,600円)は、口どけなめらかな濃厚ショコラキャラメルムースにバニラ香るビターキャラメルソースを組み合わせ、アーモンドプラリネの食感を楽しめるケーキ。

「ピエール マルコリーニ監修 ショコラとキャラメルのケーキ」(4,600円)

「ピエール マルコリーニ監修 赤い果実とバニラのケーキ」(4,600円)は、イチゴとフランボワーズの爽やかな酸味と上品な甘さが広がる果実のムースに、バニラがやさしく香るカスタードムースを組み合わせた。クリスマスらしい華やかな彩りとともに、上品な味わいが楽しめる。

「ピエール マルコリーニ監修 赤い果実とバニラのケーキ」(4,600円)

「ピエール・エルメ アンソロジー監修 ガトー・ド・ノエル(チョコレート&バニラ)」(4,980円)は、濃厚なチョコレート生地にバニラ香るクリームとチョコレートクリームを合わせ、食感のアクセントにアーモンドをサンド。濃厚なチョコレートとバニラの風味が楽しめるケーキ。

「ピエール・エルメ アンソロジー監修 ガトー・ド・ノエル(チョコレート&バニラ)」(4,980円)

「テオブロマ監修 ガトーショコラアソート」(2,980円)は、華やかな香りと豊かな風味が特長のエクアドル産、華やかな香りと爽やかな酸味を持つマダガスカル産、濃厚なカカオのコクが特長のガーナ産の3種類のガトーショコラが楽しめる。

すみっコぐらしのケーキやねこ型のチーズタルトも

「すみっコぐらし かざって楽しいクリスマスケーキ」(5,400円)は、「すみっコぐらし」のキャラクターたちの紙ピックを自由に飾れるドーム型のケーキ。ふんわりとしたスポンジに、いちごジャムといちご風味クリームをサンドした。ファミリーマートオリジナルの「てのりぬいぐるみ」が付属する。

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「にゃんともおいしいベイクドチーズタルト」(3,980円)は、ねこの形に仕上げた、なめらかでコクのあるベイクドチーズタルト。ファミリーマートオリジナルの「トートバッグ」付き。

ファミチキや骨付きチキンのセット

パーティー向けのチキンセットとして、ファミマプレミアムチキン3本、直火焼ローストチキンレッグ3本、ファミチキ3個を組み合わせた「3種チキンのパーティーセット」(3,144円)を用意する。

このほか、ファミマプレミアムチキンと直火焼ローストチキンレッグを各3本詰め合わせた「プレチキ×チキンレッグセット」(2,490円)、ファミマプレミアムチキンとファミチキを各3個組み合わせた「プレチキ×ファミチキセット」(1,704円)、ファミチキとクリスピーチキン(プレーン)を各3個詰め合わせた「ファミチキ×クリスピーチキンセット」(1,218円)、「ファミチキ6個セット」(1,368円)を取り揃える。いずれも12月20日～25日までのセット価格となる。

ピザや寿司、オードブルもラインアップ

パーティーメニューとして、徳島県産の地鶏を香ばしく焼き上げた「阿波尾鶏ローストレッグ」(1,890円)や、「北海道産モッツァレラチーズ使用のマルゲリータピザ」(1,480円)を用意する。

さらに、唐揚げやエビマヨなど人気の惣菜8種類を盛り合わせた「クリスマスオードブル」(1,850円)、サーモンやローストビーフなどを盛り合わせた「デリオードブル」(2,380円)、炙りサーモンハラスやねぎとろなど9種類の寿司ネタを集めた「クリスマス寿司セット」(2,790円)、色とりどりのサンドイッチを盛り合わせた「パーティーサンドセット」(2,480円)も取り揃える。

ケーキの早期予約で最大700円相当お得に

早期予約期間中、対象のケーキを店頭で予約すると400円引きとなる。ファミマオンラインで予約した場合は400円引きに加え、期間限定ファミマポイント300円相当が付与される。12月1日9時01分以降にファミマオンラインで通常予約した場合も、300円相当のファミマポイントが付与される。

対象商品は、ミルフィーユ・シャンティ、ショコラ・ミルフィーユ、ガトーブランシュ5号、ピエール マルコリーニ監修 ショコラとキャラメルのケーキ、ピエール マルコリーニ監修 赤い果実とバニラのケーキ。

早期予約期間は9月16日10時01分～12月1日9時00分。沖縄県では10月1日10時01分から受け付ける。一部地域・店舗では受付期間が異なる場合がある。また、一部店舗ではファミマオンライン予約を受け付けていない。

チキンセットのオンライン予約でポイントが貯まる

ファミマオンラインで対象のチキンセットを予約すると、150円相当のファミマポイントが付与される。対象商品は、3種チキンのパーティーセット、プレチキ×チキンレッグセット、プレチキ×ファミチキセット、ファミチキ6個セット、ファミチキ×クリスピーチキンセットとなる。

対象商品の予約で2Lドリンク無料引換券をプレゼント

対象のチキンセットやパーティーメニューを予約すると、1品につき1枚「サントリー 伊右衛門 2L」に使える無料引換券がもらえる。

対象となるチキンセットは、3種チキンのパーティーセット、プレチキ×チキンレッグセット。パーティーメニューは、阿波尾鶏ローストレッグ、彩どりローストレッグ、ローストビーフ、ローストポーク、北海道産モッツァレラチーズ使用のマルゲリータピザ、カマンベールとろける6種のチーズピザ、ホエー豚ベーコンとセミドライソーセージのミックスピザ、ハーフ&ハーフピザ(照り焼きチキン・マヨコーン)となる。

店頭予約では、商品受取時にレシートクーポンがもらえる。発券期間は12月20日0時00分～12月28日23時59分、利用期間は12月20日7時00分～12月31日23時59分。

ファミマオンライン予約では、対象商品を1個予約ごとに1枚、無料ファミペイクーポンが配信される。利用期間は12月20日0時00分～12月31日23時59分。