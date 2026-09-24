STARTO ENTERTAINMENTは24日、WEST.が30日をもってグループ活動を終了すると発表した。10月1日以降も、重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濱田崇裕、小瀧望の7人全員が同社に所属し、それぞれタレント活動を続ける。

8月30日に藤井流星と小瀧望がWEST.を脱退することを発表して以降、重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、濱田崇裕の5人と同社は、5人での活動継続を含め、WEST.の今後の活動形態や目指す方向性について協議を重ねてきたという。

その結果、5人と同社は、それぞれが今後目指す活動や方向性を踏まえ、9月30日をもってWEST.としてのグループ活動を終了するとの結論に至った。

同社は、ファンや関係者に対し、今回の発表までに時間を要したことで「皆様にご心配とご不安をおかけしましたことにつきましてお詫び申し上げます」と謝罪した。

一方、10月1日以降も、重岡、桐山、中間、神山、藤井、濱田、小瀧の7人は引き続きSTARTO ENTERTAINMENTに所属。それぞれタレント活動を継続し、同社も「7名がそれぞれの活動に取り組んでいけるよう、今後も支えてまいります」としている。

最後に、2014年のデビュー以来WEST.を応援してきたファンと関係者へ感謝を伝え、「今後とも重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濵田崇裕、小瀧望を、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。