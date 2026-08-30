「俺はもう無理かも…」――。30日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に、SUPER EIGHTの横山裕が出演。約30年前の同じ日に事務所入りした盟友・村上信五から寄せられた言葉に涙を流し、メンバーの脱退時に漏らした本音や、これからのSUPER EIGHTへの思いを語る。

横山裕

「僕の仕事はSUPER EIGHT」

昨年の『24時間テレビ』ではチャリティーマラソンランナーを務め、番組出演やライブツアーなど個人としても幅広く活動する横山。それでも自身の軸を問われると、「僕の仕事なんですか? っていったらSUPER EIGHT」と言い切り、「やっぱりSUPER EIGHTが好き」とグループへの思いを語る。

番組には、横山を慕う“横山会”のメンバー、なにわ男子の藤原丈一郎とAぇ! groupの小島健もインタビュー出演。小島は横山について「一番うちの事務所で熱い」と語り、後輩たちが慕い続ける理由を明かす。

後輩たちがさまざまな岐路に立たされるたび、大きな味方となって悩みに寄り添い、多方面に働きかけてきたという横山。しかし本人には「やってるっていう感覚はない」という。そんな後輩たちが横山の背中を追うように、横山自身にも、かつて目にした先輩の“熱い背中”があったことが語られる。

村上信五「背負いすぎやねん!」

10代の頃からアイドルとして歩んできた横山。その紆余曲折を知る一人が、グループのメンバーであり、約30年前の同じ日に事務所入りした村上だ。

横山に『24時間テレビ』のチャリティーマラソンランナーのオファーが来た際、村上は「断ったらいいのに…」と感じていたという。誰よりもストイックな横山の仕事への向き合い方を知っているからこその思いだった。

そんな盟友から寄せられた「背負いすぎやねん!」というねぎらいの言葉に、横山は思わず涙を流す。

グループでの活動を振り返る中、横山は、常に自身を心配してくれる村上の存在にも思いを馳せる。

かつてグループのメンバーが脱退した際、仲間との別れに心が折れ、村上に「俺はもう無理かも…」と弱音を漏らしていたことを告白。それを乗り越えた今、20年以上続けてきたSUPER EIGHTとしての将来を見据え、これからグループで目指す“かっこよさ”を語る。

【編集部MEMO】

横山裕は、1981年5月9日生まれ、大阪府出身。2004年、グループとしてシングル「浪花いろは節」をリリース。俳優としても活動し、ドラマ『ON 異常犯罪捜査官・藤堂比奈子』『コタローは1人暮らし』『約束 ～16年目の真実～』などに出演。2025年にはPrime Video『私の夫と結婚して』、フジテレビ系『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』、2026年にはテレビ東京系『元科捜研の主婦』に出演した。ソロプロジェクト「ROCK TO YOU」でもライブを展開している。

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