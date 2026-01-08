藤井流星&七五三掛龍也、ともに妹の結婚式で感動「ええなぁ」「号泣しました」

WEST.の藤井流星とTravis Japanの七五三掛龍也が、都内で行われたテレビ朝日オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』(1月10日スタート 毎週土曜23:00～)の制作発表記者会見に、井桁弘恵、松下由樹とともに登壇した。

会見では、同作の内容にちなみ、現役アイドルの藤井と七五三掛に「理想の結婚式」についての質問も。

藤井は、「理想の結婚式か……ハワイですね! 結構ハワイで式を挙げられる方が多いじゃないですか? めっちゃ楽しそうやなと思います」と回答。さらに、2024年に結婚を発表した妹・藤井夏恋の結婚式についても触れ、「直近で言ったら、妹が結婚式を挙げまして、明治神宮で挙げたんですけど、和式を経験したことがなかったので、それはそれはええなぁと……なので、答えは出せないですね」と笑顔を見せていた。

また、同じく2025年に妹が結婚式を挙げたという七五三掛は、「本当に素敵で! 披露宴の最後あたりに、妹が両親に手紙を読んで、その後に生まれたときのグラム数と同じ重さのお米を渡していて、それをもらったときに両親が号泣していて……僕もそれを見て号泣しました(笑)」と明かす。

七五三掛が、「素敵だし、いいなぁと思ったので、そういうのいいですよね!」と自身の結婚式でもやりたいと意欲を見せると、藤井も「それ俺もやろ! めっちゃいいやん!」とノリノリになっていた。