サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念した限定アートが、タカラトミーアーツのカプセルトイ「ガチャ」より、フィギュア「ポムポムヒーロー」となって登場します。
ヒーローをテーマにしたコミカルでかわいらしいポーズが特徴で、それぞれ異なるシチュエーションを再現。思わず笑顔になる表情やポーズはもちろん、ビームを放つシーンでは透明パーツを採用するなど細かなこだわりも詰め込まれています。
約4.5cmの飾りやすいサイズで、デスクや棚に並べて楽しむのもおすすめ。全4種それぞれに異なる魅力があり、ファンならコンプリートしたくなるコレクションアイテムです。
発売情報
- タカラトミーアーツ
- ポムポムヒーロー
- 9月（9月24日週）発売
- 全4種
- 400円
※本記事は掲載時点の情報です。
ラインナップ
- ビーム
- 参上!
- お困りですか?
- びゅーん
4つのポーズそれぞれに異なる魅力があり、並べて飾ると世界観がより楽しめます。
「ビーム」「参上!」「お困りですか?」「びゅーん」と、ヒーローコミックをイメージしたポーズを収録。
ポムポムプリン30周年限定アートの魅力を存分に味わえるラインナップです。
SNSでの反響
「めちゃくちゃ可愛いすぎます」
「「ぷ」ビーム可愛すぎる」
「これは被りも気にせず回すやつ」