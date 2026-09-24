サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念した限定アートが、タカラトミーアーツのカプセルトイ「ガチャ」より、フィギュア「ポムポムヒーロー」となって登場します。

ヒーローをテーマにしたコミカルでかわいらしいポーズが特徴で、それぞれ異なるシチュエーションを再現。思わず笑顔になる表情やポーズはもちろん、ビームを放つシーンでは透明パーツを採用するなど細かなこだわりも詰め込まれています。

約4.5cmの飾りやすいサイズで、デスクや棚に並べて楽しむのもおすすめ。全4種それぞれに異なる魅力があり、ファンならコンプリートしたくなるコレクションアイテムです。

発売情報

タカラトミーアーツ

ポムポムヒーロー

9月（9月24日週）発売

全4種

400円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

ビーム

参上!



お困りですか?

びゅーん

4つのポーズそれぞれに異なる魅力があり、並べて飾ると世界観がより楽しめます。

「ビーム」「参上!」「お困りですか?」「びゅーん」と、ヒーローコミックをイメージしたポーズを収録。

ポムポムプリン30周年限定アートの魅力を存分に味わえるラインナップです。

SNSでの反響

「めちゃくちゃ可愛いすぎます」

「「ぷ」ビーム可愛すぎる」

「これは被りも気にせず回すやつ」