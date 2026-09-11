ポムポムプリンのデビュー30周年を記念した「おしゃべりポムポムプリン 30th anniversary!」(8,360円)が、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」に登場した。9月11日16時より予約開始、発送は2027年3月を予定している。

おしゃべりポムポムプリン 30th anniversary!

ポムポムプリンの最新画像をまとめて見る

30周年限定デザインの衣装をまとったポムポムプリン

本商品は、30周年記念の描きおろしデザインによる衣装を着た、限定仕様のおしゃべりぬいぐるみ。サイズは約幅240mm×高さ250mm×奥行195mmで、ポムポムプリンの魅力を楽しめるメモリアルなアイテムとなっている。

収録されるおしゃべりは約70種類で、すべて本商品のために新たに収録されたボイスを採用。「おしゃべりモード」では、30周年を記念したオリジナルボイスも聞くことができる。





おしゃべりポムポムプリン 30th anniversary!

話しかける、寝かせる、振るなどで楽しめる5つのモード

手を握ることでモードを切り替えられ、遊び方に応じたポムポムプリンの反応を楽しめる。

おしゃべりモード ：ポムポムプリンが自由におしゃべり

：ポムポムプリンが自由におしゃべり おへんじモード ：話しかけると返事をする

：話しかけると返事をする おやすみモード ：横にすると眠る

：横にすると眠る ダンスモード ：振るとダンスを披露

：振るとダンスを披露 おうたモード ：30周年テーマソング「ポムポムPow」を歌う

さらに、ポムポムプリンからの30周年特別メッセージも収録。箔押しサイン入りの描きおろしアートシートが付属する。





おしゃべりポムポムプリン 30th anniversary!

商品概要

商品名 ：おしゃべりポムポムプリン 30th anniversary!

：おしゃべりポムポムプリン 30th anniversary! 価格 ：8,360円（税込、送料・手数料別途）

：8,360円（税込、送料・手数料別途） 対象年齢 ：6歳以上

：6歳以上 セット内容 ：おしゃべりポムポムプリン本体、アートシート

：おしゃべりポムポムプリン本体、アートシート 商品サイズ ：

本体：約幅240mm×高さ250mm×奥行195mm

アートシート：約幅100mm×高さ148mm

： 使用電池 ：単4形乾電池3本（別売）

：単4形乾電池3本（別売） 予約期間 ：9月11日16時～11月27日23時予定

：9月11日16時～11月27日23時予定 発送予定 ：2027年3月

：2027年3月 販売先 ：プレミアムバンダイほか

(c) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670590