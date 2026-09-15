ぴあは9月15日、「ポムポムプリン」のデビュー30周年を記念した『ポムポムプリン30周年 ポムポムヒーローマスコット』を発売した。全国の書店およびネット書店で取り扱う。価格は4,400円。

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本商品は、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念して制作された限定デザインのマスコットセット。ヒーローになりきったポムポムプリンを中心に、マフィン、スコーン、ベーグルの仲間たちもラインナップされており、ファン必見のアイテムとなっている。

セットにはフロッキー加工が施されたマスコット4体を収録。サイズはポムポムプリンが高さ約65mm、ベーグル、スコーン、マフィンがそれぞれ高さ約35mmとなっている。やわらかな風合いと温かみのある質感が特徴だ。

さらに、オリジナルデザインのポストカード3枚とシール1枚も付属。ポムポムプリン30周年の特別な世界観を楽しめる内容となっている。

ポストカード

ポストカード

ポストカード

シール



商品概要

商品名：ポムポムプリン30周年 ポムポムヒーローマスコット

発売日：2026年9月15日

価格：4,400円（本体4,000円＋税）

内容：フロッキーマスコット4体（ポムポムプリン、ベーグル、スコーン、マフィン）、ポストカード3枚、シール1枚

販売場所：全国の書店・ネット書店

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