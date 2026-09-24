セブン‐イレブン・ジャパンは9月15日から、秋の旬「蜜芋」を使った和洋菓子「蜜芋シリーズ」全7品を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売している。

和スイーツブランド「鎌倉五郎本店」とのコラボ商品をはじめ、紅はるかや安納芋の濃厚で自然な甘みを活かしたスイーツをラインアップ。どら焼きやまんじゅう、ようかんといった王道の和菓子テイストから、パイやテリーヌなどの洋菓子の仕立てまで、バリエーション豊かに取り揃えた。

「セブンプレミアム 蜜芋あんバターサンド」(321.84円)は、鎌倉五郎本店プロデュースによる「kamakura GORO 月うさレーベル」との共同開発で作り上げた蜜芋あんバターサンド。ソフトバターサブレで「紅はるか」100%の蜜芋あんと、ふんわり軽やかなバターホイップを挟んだ生食感サンド。

「セブンプレミアム 蜜芋まんじゅう」(321.84円)は、白いんげん豆を使用した、薄皮で包んだ一品。焼き芋を思わせる、ほっくり濃厚な味わい。

「セブンプレミアム 蜜芋あんどら焼」(192.24円)は、安納芋の自然な甘さと白いんげん豆を使用したあんが絶妙に調和したどら焼き。素材それぞれの持ち味を生かした奥行きのある味わい。

「セブンプレミアム 蜜芋あんパイ」(192.24円)は、安納芋ペーストを使用したあんとパイ生地を組み合わせたスイーツ。ひと口で異なる食感と風味を楽しめる。

「セブンプレミアム 蜜芋スイートポテト」(192.24円)は、紅はるかの甘さと豊かな香りに、スイートポテトならではのまろやかなコクをプラス。しっとりとした口当たりと上品な味わいに仕立てた。

「セブンプレミアム 蜜芋テリーヌようかん」(192.24円)は、蜜芋ならではの濃厚な甘みを凝縮したテリーヌ。ねっとり濃厚で、なめらかな口どけが楽しめる。

「セブンプレミアム 蜜芋羊羹」(192.24円)は、濃厚な甘さの蜜芋の素材そのままを味わえる、ねっとりとした食感が特長の羊羹。