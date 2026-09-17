ファミリーマートは9月22日から、「ファミマのおいも収穫祭」を全国のファミリーマートで開催する。

ファミマのおいも収穫祭

"お芋×キャラメル"を使った商品など14種類が登場

2021年の初開催以来、秋の恒例企画として好評の"お芋スイーツ"が楽しめるキャンペーン。今年は、お芋とキャラメルを組み合わせた商品など14種類が登場する。

同キャンペーンでは初となるキャラメルを使った商品として、紅はるかの芋あんを使用した芋ホイップとキャラメルソースをサンドしたバイカラーの鮮やかなクロワッサンや、むちっとした食感の生カヌレに香ばしい焦がしキャラメルソースをかけたスイーツなど、お芋とキャラメルのマリアージュを楽しめる4種類をラインアップする。

「キャラメル香るおいものクロワッサン(紅はるか)」(185円)は、紅はるかの芋あんを使用した芋ホイップとキャラメルクリームをサンドしたクロワッサン。沖縄県では仕様と価格が異なる。

「もっちおいもパン(紅はるか)」(185円)は、もっちりとした食感の生地に、紅はるかの芋あんとペーストを使用したねっとりとした食感のケーキ生地を絞り、まるで焼き芋のような見た目に焼き上げた。沖縄県では仕様と価格が異なる。

「さつまいもスティック6本入」(180円)は、紅はるかのさつまいもペースト入りの生地に、紅はるかのさつまいもクリームを折り込んで焼き上げたスティックパン。沖縄県では仕様と価格が異なる。

「おいものフロランタン」(195円)は、砕いた芋けんぴをのせ、キャラメルでコーティングして焼き上げた。お芋の優しい甘みとキャラメルの香ばしさ、ザクザクとした食感を楽しめる。

「おいものパウンドケーキ」(198円)は、生地に練り込んだ紅はるかの焼き芋ペーストと、紅はるかの角切りを昨年発売品よりも増量し、よりおいもの味わいを楽しめるパウンドケーキに仕上げた。

「おいものどら焼き」(216円)は、紅はるかの角切りとペーストを練り込んだ芋あんを、ふんわり・しっとりとしたどら焼き生地でサンドした。

2026年5月の発売以来、人気の「ザクほろシュー」シリーズに、「ザクほろシュー(お芋クリーム)」(254円)が初登場。しっとりなめらかな「紅はるか焼芋ペースト」を配合したカスタードと、お芋風味のホイップクリームを中に詰めた、クリームがWで入った贅沢な商品。"ザクほろ"食感の生地とお芋のWクリームの"なめらか"な食感を楽しめる。

「おいものカヌレ ～キャラメルソースがけ～」(285円)は、紅はるかのペーストを生地に練り込んだカヌレ。天面にキャラメルソースをかけ、キャラメルの香ばしい甘さとおいもの相性を楽しめる。

「紅はるかのスイートポテト～テリーヌ仕立て～」(298円)は、紅はるかのペーストを使用したなめらかな食感のスイートポテトと、コクのあるさつま芋テリーヌの2層仕立て。天面には紅はるかのダイスをトッピングした。お芋本来の風味豊かなねっとり食感が特長。

「ピザサンド さつまいもチーズ」(330円)は、茨城県産紅はるかを使用。2種のチーズ(ゴーダ、モッツァレラ)とハニーメープル入りのフィリングを合わせた、甘じょっぱい味わいが特長。

「たべる牧場やきいも」(278円)は、人気のアイスシリーズ「たべる牧場」のやきいもフレーバー。上段には北海道産牛乳を使用したコクのあるミルクアイス、下段には甘く香ばしいやきいも風アイス、中間層にさつまいもあんを入れることで、食感・見た目の変化も楽しめるカップアイスに仕上げた。

「紅はるかの焼いも最中」(225円)は、焼き芋のような形をした香ばしい最中に、紅はるかペーストを使用したお芋アイスとお芋あんを入れた、味も見た目も「焼き芋」のような最中アイス。

「おいもチップス キャラメル味」(248円)は、国産紅はるかを使用。素材の甘みとうまみを引き出すよう薄切りにし、カリッとした食感に仕上げた。紅はるか本来の甘さとキャラメルの風味が優しく広がる。

「芋けんぴチョコ」(286円)は、国産紅はるかを使用した細切りの芋けんぴを、まろやかなチョコレートでコーティングした。芋の風味豊かな甘みと、カリカリとした軽快な食感が特長。

スタンプをためるとオリジナル商品が買える

期間中、ファミペイを提示してスタンプをためると、同キャンペーンを記念したファミリーマートオリジナル「おいもなりきりマスコットぬいぐるみ」(全8種)をファミマオンラインで購入できる。

おいもなりきりマスコットぬいぐるみ

ファミリーマートでファミペイアプリを提示し、税込300円の買い物をするごとにスタンプが1個たまる。スタンプを3個ためて各コースに交換すると、ファミマオンラインで希望の商品の予約注文が可能となる。該当コースのスタンプ交換をしている人は、全員希望の商品を購入できる。

商品は「リラックマ&コリラックマ&チャイロイコグマコース」「ハローキティ&ポチャッココース」「刀剣乱舞ONLINEコース」の3種類を用意する。

キャンペーン期間は2026年9月22日0:00～10月5日23:59、スタンプ交換期間は9月22日0:00～10月12日23:59。購入申込期間は9月22日10:00～10月12日23:59となる。

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