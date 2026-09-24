ローソンは9⽉29⽇より、⽣成AIが発案した商品コンセプトをもとに開発したスイーツ、ベーカリー、サラダの3商品を、関東エリアの「ローソン」を中心に発売する。
本企画は、⽣成AIならではの⾃由な発想を起点に、⼈が味や品質を磨き上げることで、新しい商品づくりの可能性を探ることを⽬的に実施されたもの。⽣成AIにて「今までにない組み合わせや味」「商品や商品名を⾒た瞬間に『なんだこりゃ︖』と思われる」「⾷べてみたらおいしい」などをテーマとしたアイデア創出を⾏い、その発想を出発点として商品開発を進めたという。
なお、AIが提案したアイデアをそのまま商品化したのではなく、同社商品開発担当者が試作や検証を重ね、味や⾒た⽬のバランスを調整しながら仕上げている。ラインアップおよび発売エリアはこちら。
レモンタルト(ピクルス⾵味)
刻みピクルスの酸味とレモンの爽やかさ、チーズのコクを組み合わせ、⽢さを抑えた少し酸っぱい味わいのタルト。
酒種あんバターヨーグルトパン
酒種を使⽤したもっちりとした⽣地に、粒あん、発酵バター⼊りマーガリン、ヨーグルトクリームを組み合わせたパン。
混ぜて⾷べる 和⾵パフェサラダ(ビーフン⼊り)
紅芯⼤根やきゅうり、オクラ、カニカマなど7種類の具材とビーフンを使⽤し、⽩だし仕⽴ての和⾵ジュレで味わうサラダ。サラダでありながら、⾒た⽬の楽しさと⾷事としての満⾜感の両⽴を⽬指した商品。
※画像はすべてイメージ。