ローソンは9⽉29⽇より、⽣成AIが発案した商品コンセプトをもとに開発したスイーツ、ベーカリー、サラダの3商品を、関東エリアの「ローソン」を中心に発売する。

本企画は、⽣成AIならではの⾃由な発想を起点に、⼈が味や品質を磨き上げることで、新しい商品づくりの可能性を探ることを⽬的に実施されたもの。⽣成AIにて「今までにない組み合わせや味」「商品や商品名を⾒た瞬間に『なんだこりゃ︖』と思われる」「⾷べてみたらおいしい」などをテーマとしたアイデア創出を⾏い、その発想を出発点として商品開発を進めたという。

なお、AIが提案したアイデアをそのまま商品化したのではなく、同社商品開発担当者が試作や検証を重ね、味や⾒た⽬のバランスを調整しながら仕上げている。ラインアップおよび発売エリアはこちら。

レモンタルト(ピクルス⾵味)

刻みピクルスの酸味とレモンの爽やかさ、チーズのコクを組み合わせ、⽢さを抑えた少し酸っぱい味わいのタルト。

酒種あんバターヨーグルトパン

発売エリアは東京都、神奈川県、埼⽟県、千葉県、茨城県、栃⽊県、群⾺県、新潟県(⼀部エリア除く)、⼭梨県、⻑野県(⼀部エリア除く)。ナチュラルローソンは除く約4,700店舗。

酒種を使⽤したもっちりとした⽣地に、粒あん、発酵バター⼊りマーガリン、ヨーグルトクリームを組み合わせたパン。

混ぜて⾷べる 和⾵パフェサラダ(ビーフン⼊り)

発売エリアは東京都、神奈川県、埼⽟県、千葉県、茨城県、栃⽊県、群⾺県、新潟県、⼭梨県、⻑野県(⼀部エリア除く)の約4,700店舗。

紅芯⼤根やきゅうり、オクラ、カニカマなど7種類の具材とビーフンを使⽤し、⽩だし仕⽴ての和⾵ジュレで味わうサラダ。サラダでありながら、⾒た⽬の楽しさと⾷事としての満⾜感の両⽴を⽬指した商品。

発売エリアは神奈川県、東京都、埼⽟県、千葉県、茨城県、栃⽊県、群⾺県(埼⽟県の⼀部店舗除く)。ナチュラルローソンは除く約3,800店舗。

※画像はすべてイメージ。