神奈川県横須賀市「好きな駅」ランキング

横須賀市は神奈川県の南東部、三浦半島に位置する人口約37万人の都市。東京湾と相模湾に面し、古くから軍港都市として発展してきた。今回はマイナビニュース会員約600人に、神奈川県横須賀市の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

海と山に囲まれた地形を特徴とする横須賀市は、中心市街地の横須賀中央エリアをはじめ、軍港や港町の風情が残るエリアもあり、地域ごとに異なる表情を持つ。自然も豊かで、猿島、三笠公園、観音崎など観光スポットも多い。久里浜港と金谷港(千葉県富津市)を結ぶ東京湾フェリーが運航され、海上交通の拠点としての役割も担っている。

鉄道はJR東日本の横須賀線、京急電鉄の本線・久里浜線が通っている。JR横須賀線は横浜・東京方面や総武快速線経由で千葉方面へ直通し、京急線は横浜・品川方面に加えて羽田空港へのアクセスを担う。各路線とも市民の通勤・通学と観光を支えている。

5位 : 浦賀駅(3.1%)

京急本線の終着駅である浦賀駅は、日中時間帯に普通が発着するほか、朝の時間帯に特急や快特も発車し、横浜・品川方面へ向かう。日中時間帯に浦賀駅から普通を利用し、堀ノ内駅で特急に乗り換えた場合、横浜駅まで40分前後、品川駅まで60分程度で行ける。

浦賀はペリー率いる黒船の来航にゆかりがあり、造船の街として栄えた歴史もある。駅周辺にスーパーマーケットとコンビニエンスストア、小・中学校などがあり、駅東側に「みかん山」と呼ばれる広い緑地が広がる。駅周辺では再開発に向けた動きが進んでいる。

浦賀駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(5人)。次いで「駅周辺に観光地があるから」(3人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(3人)となった。

ユーザーコメント

「歴史ある港町の雰囲気を味わえるから」(男性42歳)

「黒船でロマンがあるから」(男性67歳)

「出張で利用した時に安心できる雰囲気だった」(男性36歳)

「ペリーがやって来たところで、歴史がある」(男性61歳)

「横須賀とは思えない風光が好きです」(男性59歳)

なお、汐入駅も浦賀駅と同率(3.1%)で5位に。横須賀市中心部の西側に位置する京急本線の駅で、「大型ショッピングモールがあるから」などの意見が寄せられた。

4位 : 追浜駅(6.8%)

追浜駅は京急本線の駅で、普通や特急などが停車する。特急を利用した場合、横浜駅まで20分前後、品川駅まで45分前後で行ける。横浜DeNAベイスターズの2軍本拠地への最寄り駅となっており、「横須賀スタジアム」の副駅名を持つ。

駅の周囲には湘南病院(総合病院)や大型商業施設「サンビーチ追浜」、東に進むと「横須賀スタジアム」があり、その先に日産自動車や住友重機械工業の工場が広がっている。ただし、日産自動車の工場は2027年度末に車両生産を終了することが発表されている。

追浜駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(7人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(6人)、「駅周辺に観光地があるから」(5人)、「駅舎や駅構内の設備などが好きだから」(5人)となった。

ユーザーコメント

「横須賀スタジアムの最寄り駅なので」(男性47歳)

「海の眺めがよく気持ちいい」(男性35歳)

「日産の追浜工場があるので」(男性49歳)

「日産の駅。これからさみしくなるな」(男性60歳)

「駅の雰囲気が景色と合っているから」(男性42歳)

3位 : 久里浜駅・京急久里浜駅(13.9%)

久里浜駅はJR横須賀線の終着駅。京急久里浜駅は京急久里浜線の駅。両駅は歩いて2分ほどの距離にあり、ほぼ同一エリアにあるため、今回のアンケートではひとつにまとめた。

両駅とも横浜駅や品川駅へ乗換えなしで行けるが、JR横須賀線の列車が途中の各駅に停車する一方、京急線では快特や特急といった速達タイプの列車も運転されている。駅周辺は京急久里浜駅のほうがにぎわっており、駅直結の商業施設「ウィング久里浜」をはじめ、久里浜商店街や「イオン久里浜店」も京急久里浜駅から近い。駅から久里浜港へ向かう路線バスも利用でき、久里浜港から東京湾フェリーで千葉県の金谷港へ行ける。

久里浜駅・京急久里浜駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(19人)。次いで「駅周辺に観光地があるから」(14人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(11人)となった。

ユーザーコメント

「少し歩きますがJRと乗り換えができます。京急久里浜には『ウィング久里浜』もあり買い物には不自由しません。さらにバスを使いますが対岸の千葉館山や鋸山のほうにも行けるのが利点です」(男性・42歳)

「東京湾フェリー利用のため品川から快特に乗ったら驚くほど早く着いてびっくりしたことがあり、駅から港までも遠すぎず便利だったので」(男性・57歳)

「自然と歴史の調和した町で『くりはま花の国』では四季とも花を楽しめる。ペリー来航の記念公園もあってお祭りもある」(男性・66歳)

「JRと京急線の両方を使いやすい」(女性・40歳)

「利便性が良くて快適な駅だったから」(男性・46歳)

2位 : 横須賀中央駅(17.8%)

横須賀中央駅は京急本線の駅。快特、特急、普通の他に「モーニング・ウィング号」「イブニング・ウィング号」も停車し、横須賀市内で最も利用者の多い駅となっている。快特や特急を利用した場合、横浜駅まで30分弱、品川駅まで50～60分ほどで行ける。

駅周辺は横須賀市の中心市街地で、「横須賀モアーズシティ」「さいか屋 横須賀店」などの大型商業施設をはじめ、三笠ビル商店街、うわまち銀座商店街などでショッピングとグルメを楽しめる。横須賀市役所や神奈川県の合同庁舎などの行政施設も徒歩圏内にある。猿島、三笠公園、うみかぜ公園といったレジャー・観光スポットも多い。

横須賀中央駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(24人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(18人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(15人)、「駅周辺に観光地があるから」(15人)となった。

ユーザーコメント

「横須賀市の中心部で商業施設や飲食店が充実しており、活気のあるところが好き」(男性・46歳)

「横須賀は基地の街で、米軍の人が街を歩いていたりして、他の街にない雰囲気があり新鮮です」(男性・67歳)

「駅から徒歩圏内には、戦艦『三笠』が保存されている『三笠公園』や、横須賀ネイビーバーガー、よこすか海軍カレーを楽しめる飲食店が数多く集まっています。利便性の高い都市機能の中に、潮風の香りと共に歴史の重みが共存している点が非常に興味深いです」(女性・26歳)

「横須賀観光で訪れたときに駅も良かったですし近隣散歩をしても良いところだったので」(男性・54歳)

「街全体に活気があってたくさんの人が行きかうにぎやかさが印象的な街でした。ハンバーガーやカレー、喫茶店や下町の風情のある昔ながらのお店などがあり、散策すればするほど庶民的な街だと感じます」(男性・64歳)

1位 : 横須賀駅(34.0%)

横須賀駅はJR横須賀線の駅。明治時代から130年以上の歴史を有し、「階段のない駅」としても知られている。もともと海軍関連施設への物資・人員輸送や貨物輸送の重要な拠点だったが、現在は貨物輸送の役割を終えている。

横須賀線を利用すれば、横浜駅や東京駅をはじめ、総武快速線経由で千葉方面にも行ける。駅周辺に大型商業施設はなく、中心市街地から離れているが、駅前にバスターミナルがあり、横須賀中央駅方面の路線バスを利用できる。駅前のヴェルニー公園には、旧横須賀製鉄所の建設に貢献したフランス人技師、ヴェルニーの功績を伝えるヴェルニー記念館もある。

横須賀駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(50人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(35人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(28人)となった。

ユーザーコメント

「海に近く、周辺スポットも魅力的なので、とても気持ちよく散策できる」(男性・54歳)

「古い駅であり、昔のたたずまいをほぼそのまま残している」(男性・50歳)

「雰囲気が良くてイメージ通りで落ち着くから」(女性・35歳)

「米軍基地と自衛隊の船が見えるのが良い」(男性・69歳)

「東京や千葉に行くのにとても便利だからです」(男性・74歳)

その他 (7位以降)

7位以降は、YRP野比駅(2.8%)、県立大学駅(2.0%)、逸見駅(2.0%)、北久里浜駅(1.7%)と続いた。YRP野比駅は「独特の雰囲気が心地よい」、県立大学駅は「友人が住んでいて、待ち合わせに使ったことがある思い出のある場所だから」、逸見駅は「かなり景観がいいので素晴らしい」、北久里浜駅は「海から近くて眺めが良いから」といったコメントが寄せられた。

神奈川県横須賀市「好きな駅」ランキング

1位 : 横須賀駅［JR横須賀線］ (34.0%)

2位 : 横須賀中央駅［京急本線］ (17.8%)

3位 : 久里浜駅・京急久里浜駅［JR横須賀線、京急久里浜線］ (13.9%)

4位 : 追浜駅［京急本線］ (6.8%)

5位 : 浦賀駅［京急本線］ (3.1%)

5位 : 汐入駅［京急本線］ (3.1%)

7位 : YRP野比駅［京急久里浜線］ (2.8%)

8位 : 県立大学駅［京急本線］ (2.0%)

8位 : 逸見駅［京急本線］ (2.0%)

10位 : 北久里浜駅［京急久里浜線］ (1.7%)

横須賀市のランキングでは、1位の横須賀駅が全体の約3割を占め、2位の横須賀中央駅に大きく差をつけた。中心市街地に位置する横須賀中央駅に対し、横須賀駅は軍港やヴェルニー公園といった横須賀を象徴するスポットに近く、駅周辺の雰囲気を評価する声も多く寄せられた。商業施設が多く、交通の拠点でもある久里浜駅・京急久里浜駅が3位となったほか、追浜駅、浦賀駅、汐入駅など、それぞれ異なる特徴を持つ駅が上位に入った。