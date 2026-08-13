神奈川県鎌倉市「好きな駅」ランキング

鎌倉市は神奈川県の南東部に位置し、人口は約17万人。源頼朝が鎌倉幕府を開いた地として知られ、多くの歴史的建造物や史跡が残る古都でもある。今回はマイナビニュース会員約600人に、神奈川県鎌倉市の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

国内外から多くの観光客が訪れる鎌倉市は、横浜・東京方面への通勤圏であり、市内に高級住宅街も形成されている。海沿いに由比ヶ浜や稲村ヶ崎などの名所が多く、江の島を望む景観や海沿いを走る江ノ電も観光の魅力になっている。

鉄道はJR東日本の横須賀線などをはじめ、鎌倉駅から江ノ島・藤沢方面へ江ノ島電鉄が通っている。大船～湘南江の島間を結ぶ湘南モノレールにも鎌倉市内の駅がある。

6位 : 大船駅 (7.3%)

大船駅にはJR東海道線・横須賀線・根岸線の列車が停車するほか、湘南モノレールが発着するなど、交通の要衝として発展した駅。JR東日本の駅は鎌倉市を駅住所としているが、実際には鎌倉市と横浜市の境界線上にあり、鎌倉市側に南改札、横浜市側に北改札を設けている。湘南モノレールへ乗り換える場合、JR線の南改札から行くほうが近い。

東海道線は上野東京ライン、横須賀線は総武快速線および湘南新宿ライン、根岸線は京浜東北線とそれぞれ直通しており、各路線とも横浜駅へ行けるだけでなく、東京都心や埼玉県・千葉県の主要駅にも乗換えなしでアクセスでき、利便性が高い。大船駅自体も駅ナカの「アトレ大船」、駅ビルの「大船ルミネウィング」、駅前の「グランシップ」など商業施設が充実しているため、買い物や飲食には困らない。

大船駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(20人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(10人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(8人)となった。

ユーザーコメント

「乗り換えに便利な駅だから」(男性・46歳)

「大船観音がある。新入社員の時の寮の最寄り駅だった」(男性・69歳)

「周辺の雰囲気が良いと思います」(男性・31歳)

「活気があって良いと思う」(女性・55歳)

4位 : 極楽寺駅 (8.3%)

極楽寺駅は江ノ島電鉄の無人駅。鎌倉駅まで4駅(7分)、藤沢駅まで10駅(30分)の位置にある。2019年に新駅舎の供用を開始した一方、100年以上使用されてきた木造の旧駅舎も残り、モニュメントとして活用されている。駅周辺には、極楽寺や成就院といった寺社をはじめ、カフェなどの飲食店が点在している。

好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(17人)。次いで「駅周辺に観光地があるから」(10人)、「駅舎や駅構内の設備などが好きだから」(9人)となった。

ユーザーコメント

「江ノ島電鉄の駅舎の雰囲気が好きで極楽寺駅もその1つ。旅行に行った際に下車しましたが昔ながらの感じが良かったです」(男性・57歳)

「木造の小さな無人駅というところが、昭和を感じることができ気に入っています。最近はロケ地として写真スポットで人が増えましたが、今でも静かで鎌倉らしい風情を感じることができる駅だと思います」(男性・64歳)

「風情があり雰囲気が良く、その周辺の観光地や店舗などにもまた行ってみたいと思うから」(男性・56歳)

「この駅の最大の魅力は、その素朴で温かみのある佇まいです。赤い丸ポストが置かれた古い木造の駅舎は、1999年に『関東の駅百選』にも選ばれており、どこか懐かしい昭和の風景を今に伝えています」(女性・26歳)

4位 : 北鎌倉駅 (8.3%)

北鎌倉駅はJR横須賀線の駅で、大船～鎌倉間のほぼ中間に位置する。大船駅や鎌倉駅と比べると小規模な駅だが、横須賀線は総武快速線および湘南新宿ラインと直通しているため、北鎌倉駅も横浜・東京方面への利便性が高い。駅周辺に円覚寺などの名所があり、土日祝日は多くの観光客でにぎわう。周辺の景色にも合うレトロな木造の駅舎も人気がある。

好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺に観光地があるから」「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(各14人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」「駅舎や駅構内の設備などが好きだから」(各5人)となった。

ユーザーコメント

「風情があって素敵だと思う」(男性・27歳)

「鎌倉周辺を歩くのにまずこの駅で降りるのがちょうどよい」(男性・70歳)

「人の多い鎌倉のなかでは中心街から外れていて静寂を感じながら観光できるから」(男性・39歳)

「小津安二郎の映画の舞台だから」(男性・59歳)

「歴史的な寺社仏閣が駅徒歩圏であること」(男性・51歳)

3位 : 鎌倉高校前駅 (8.6%)

鎌倉高校前駅も江ノ島電鉄の無人駅。鎌倉駅まで7駅(20分)、藤沢駅まで7駅(17分)と、江ノ電の路線のほぼ中間に位置する。ホームから七里ヶ浜を一望でき、その向こうに江の島も見える。天気の良い日は駅の近くから富士山も見えるという。

駅の東側にある踏切は、アニメ『SLAM DUNK』のオープニングで登場する踏切のモデルとされている。そのため、近年はアニメの「聖地」として訪れる人も多い。

好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺に観光地があるから」(12人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(11人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」「駅舎や駅構内の設備などが好きだから」(各4人)となった。

ユーザーコメント

「ロケーションが抜群にいい。何度でも行きたくなる」(男性・47歳)

「目の前に海が広がって気持ちがいい」(女性・33歳)

「ホームからの海の眺めが最高過ぎるからです」(男性・58歳)

「テレビで話題になってるのを見て素敵な雰囲気だと感じた」(女性・51歳)

「『SLAM DUNK』の聖地の駅だから」(男性・51歳)

2位 : 由比ヶ浜駅 (11.9%)

由比ヶ浜駅も江ノ島電鉄の無人駅で、鎌倉駅まで2駅(3分)、藤沢駅まで12駅(34分)の位置にある。海水浴場が有名な由比ヶ浜への最寄り駅のひとつであり、駅周辺に小規模な店舗が並ぶ。鎌倉文士をテーマにした資料館「鎌倉文学館」の最寄り駅でもあるが、現在は修繕のため休館しており、2029年春の再開館を予定しているとのこと。

好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(21人)。次いで「駅周辺に観光地があるから」(20人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(12人)となった。

ユーザーコメント

「観光で一度だけ訪れたことがあるが、海沿いに走る江ノ電がとても風情があって素敵だった」(男性・55歳)

「景観が良くて海が綺麗に見えるから」(女性・46歳)

「夏休みによく海水浴で利用してたから。青春の思い出」(男性・55歳)

「街のリゾート感がとても好みだから」(男性・37歳)

「サザンオールスターズの曲で出てくるので」(男性・57歳)

1位 : 鎌倉駅 (29.8%)

鎌倉駅はJR横須賀線と江ノ島電鉄の駅。横須賀線から横浜・東京方面の利便性の高さに加え、鎌倉駅で横須賀線から江ノ島電鉄へ乗り換える人も多く、平日は通勤利用、土日祝日は観光利用を中心に終日にぎわう駅となっている。

駅周辺には、武家社会の護り神として広く崇敬され、今日においてもさまざまな願いを叶える神社として親しまれる鶴岡八幡宮をはじめ、シャーロック・ホームズの部屋を再現している英国アンティーク博物館(BAM鎌倉)、ショッピングを楽しめる小町通りなどがある。

鎌倉駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺に観光地があるから」(61人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(41人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(31人)となった。

ユーザーコメント

「駅を出て鶴岡八幡宮への小町通りが賑やかでワクワクする」(男性・61歳)

「古都鎌倉の玄関口であり、どこに行くのにも良いので」(男性・74歳)

「観光の起点として便利で、鎌倉らしい雰囲気を楽しめる駅だから」(男性・42歳)

「江ノ島電鉄の車窓から見える風景が好き」(男性・48歳)

「交通のアクセスが良く使いやすい」(男性・56歳)

その他 (7位以降)

7位以降は、稲村ヶ崎駅(5.8%)、長谷駅(5.1%)、七里ヶ浜駅(4.5%)、湘南深沢駅(2.8%)と続いた。各駅に対して、稲村ヶ崎駅は「湘南ならではの雰囲気があり、定期的に訪問したいと思う」、長谷駅は「長谷寺や大仏が近く、鎌倉らしい商店街もある。海岸もすぐ行ける」、七里ヶ浜駅は「海沿いで景色が良いから」、湘南深沢駅は「景色が良く雰囲気がいいから」といったコメントが寄せられた。

神奈川県鎌倉市「好きな駅」ランキング

1位 : 鎌倉駅 ［JR横須賀線、江ノ島電鉄］(29.8%)

2位 : 由比ヶ浜駅 ［江ノ島電鉄］(11.9%)

3位 : 鎌倉高校前駅 ［江ノ島電鉄］(8.6%)

4位 : 北鎌倉駅 ［JR横須賀線］(8.3%)

4位 : 極楽寺駅 ［江ノ島電鉄］(8.3%)

6位 : 大船駅 ［JR東海道線・横須賀線・根岸線、湘南モノレール］(7.3%)

7位 : 稲村ヶ崎駅 ［江ノ島電鉄］(5.8%)

8位 : 長谷駅 ［江ノ島電鉄］(5.1%)

9位 : 七里ヶ浜駅 ［江ノ島電鉄］(4.5%)

10位 : 湘南深沢駅 ［湘南モノレール］(2.8%)

鎌倉市を代表する駅で、観光地の玄関口でもある鎌倉駅が1位に。由比ヶ浜駅、北鎌倉駅、極楽寺駅、鎌倉高校前駅といった観光・景観の魅力を持つ駅も上位に入った。トップ5のうち3駅が無人駅で、交通の要衝として知られる大船駅が6位という結果も興味深い。今回のランキングでは、利便性だけでなく、鎌倉らしい風情と景観、観光地としての知名度、アニメの「聖地」といった駅ごとの個性が、支持を集める上で大きな要因となったようだった。