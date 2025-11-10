バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、今週11月第3週に発売するアイテムをご紹介します。

MUZIK TIGER めじるしアクセサリー

「MUZIK TIGER めじるしアクセサリー」は、MUZIK TIGERの人気キャラクターがめじるしアクセサリーになって登場。価格は300円、全6種。

もやしもん めじるしアクセサリー

「もやしもん めじるしアクセサリー」は、傘の取っ手やペンなどいろいろな持ち物に“めじるし”をつけられる便利なカニカン付きチャーム！クリア素材がかわいい商品。価格は300円、全5種。

めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ ～ふわふわスノー～

「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ ～ふわふわスノー～」は、サンリオキャラクターズがふわふわな雪のようにフロッキーがかかり、真っ白なしろくまをかぶっちゃった! 大好評なめじるしアクセサリーでの展開。価格は300円、全6種。

銀魂 めじるしアクセサリー2 ～傘を持つ日は迷わずこれをつけろ～

「銀魂 めじるしアクセサリー2 ～傘を持つ日は迷わずこれをつけろ～」は、銀魂のめじるしアクセサリー第2弾。お気に入りのキャラクターを傘につけよう。価格は300円、全6種。

PUZZLE&DRAGONS めじるしアクセサリー

「PUZZLE&DRAGONS めじるしアクセサリー」は、人気アプリゲーム「PUZZLE＆DRAGONS」のめじるしアクセサリー。おなじみのキャラクターとタマゴたちをラインナップ。価格は300円、全8種。

umao めじるしアクセサリー

「umao めじるしアクセサリー」は、動物と青色が好きな人気イラストレーター「umao」のめじるしアクセサリー。価格は300円、全5種。

めじるしアクセサリー miffy 70th anniversary Ver

「めじるしアクセサリー miffy 70th anniversary Ver」は、miffy70周年を記念した特別なめじるしアクセサリーが登場。シャンパンゴールドのカラーリングと70周年ロゴプレートがポイント。価格は300円、全6種。

ドズル社 めじるしアクセサリー

「ドズル社 めじるしアクセサリー」は、大人気ゲーム実況グループ「ドズル社」のめじるしアクセサリー。メンバーがレインコートを着たかわいいデザインでラインナップで、レインコートはクリア仕様。価格は300円、全5種。

タコピーの原罪 めじるしアクセサリー

「タコピーの原罪 めじるしアクセサリー」は、アニメ『タコピーの原罪』から「タコピー」のめじるしアクセサリーが登場。身に着けると、タコピーがきっとハッピーにしてくれる…はず…? 価格は300円、全5種。

ファンターネ! めじるしアクセサリー2

「ファンターネ! めじるしアクセサリー2」は、『おかあさんといっしょ』内の人形劇「ファンターネ!」のめじるしアクセサリー第2弾。傘の取っ手やペンなどいろいろな持ち物に“めじるし”をつけられる。価格は300円、全5種。

学園アイドルマスター めじるしアクセサリー2

「学園アイドルマスター めじるしアクセサリー2」は、「学園アイドルマスター」のめじるしアクセサリー第2弾。それぞれのパーソナルカラーをレインコートで再現している。価格は300円、全6種。