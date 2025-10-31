バンダイ ベンダー事業部が展開するオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」は、10月31日～11月2日の3日間、池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールBで「ガシャポンに超夢中展2025」を開催する。

「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」がテーマ

本イベントは、2024年に続きガシャポンならではの魅力を体感できる大型イベントだ。今年はガシャポン初の公式ソング「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」をテーマにした、参加型コンテンツやステージイベントを多数展開する。

会場内に流れるガシャポン公式ソング「ガシャPOP」は、”ガシャポン!ガシャキュン!ガシャPOP!”と一度聴いたら忘れられなくなりそうなポップで楽しい曲だ。

超ガシャポン空間がお出迎え!

入場したら、ガシャポンを回して入場者特典の「ガシャPOP ミニCDコレクション」をゲット! ジャケットはガシャポンファンならおなじみのまちぼうけシリーズやガシャポン自販機が描かれている。中の2次元コードを読み取ると、実際に「ガシャPOP」が聴けるそう。

「ガシャポンに超夢中展2025」、最初は巨大なガシャポン自販機モニュメントと、2024～2025年の1年間に発売した商品のディスプレイポスターが掲出された、壁一面ガシャポンだらけの没入空間「超ガシャポン空間」にワクワク。

あのガシャを回したな、このガシャ欲しかった〜!など、思わず見入ってしまいそう。

約300種の最新アイテムに圧倒!「新商品ストリート」

続いて「新商品ストリート」では、ガシャポンの最新商品約300種類をずらりと展示。

毎月120種類以上の新商品が発売され、ギネス世界記録にも認定されたガシャポンの最新アイテムを一度にチェックできる場所だ。

ガシャポン情報局

「ガシャポン情報局」は、ガシャポン自販機の歴史や世界で展開するガシャポンの情報が盛りだくさんなエリア。1977年の初代ガシャポン自販機から最新版までを見比べたり、未来のガシャポンのコンセプトの展示も行われている。

ガシャポンオリジナルシリーズ

ガシャポンならではのオリジナルなアイテムも要チェック!



いきもの大図鑑アドバンス ダンゴムシ

「ガシャポンオリジナルシリーズ」のエリアでは、「スイーツ」をテーマにしたちょっぴりダークで可愛いガシャポンオリジナルのコレクションフィギュアシリーズ「VIRUSWEETS(ウイルスイーツ)」や、「いきもの大図鑑」「まちぼうけ」などのガシャポンオリジナルIPコンテンツのブースが展開されている。



VIRUSWEETS(ウイルスイーツ) figure collection ～tea break～



光るまちぼうけ パンの場合 その2

また、「めじるしアクセサリー」「フラットガシャポン」「プレミアムガシャポン」「カプキャラ」などの人気のガシャポンシリーズにも注目したい。

踊って楽しも!「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」エリア

「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」エリアは、「ガシャPOP」MVの世界観を体験できるエリア。ガシャポンのハンドルを回すワクワクやカプセルを開けるドキドキ、そして豊富なラインアップとの出会いなど、ガシャポンならではの“スキ”を歌詞に込めた、みんなで歌って踊れるエネルギッシュな楽曲を体感できる。

スペシャルステージイベント

また「ガシャPOP」の振り付けを担当した“クセ強ダンス”で人気のパワーパフボーイズが会場に登場し、「ガシャPOP」のダンスを一緒に楽しめるスペシャルステージイベントも開催。 「ガシャPOP」の振り付けのポイントをレクチャーしてもらいながら、来場者も一緒に楽しく踊れる参加型ショータイムだ。

「ガシャPOP」ダンスに挑戦!『ダンスチャレンジ』

「ガシャPOP」ダンスに挑戦!『ダンスチャレンジ』ブースは、モニターに映る映像に合わせて「ガシャPOP」のダンスに挑戦するチャレンジブースだ。

振り付け内の決めポーズは自動で撮影され、その場でミュージックビデオ風ミニ動画をプレゼントされ、手持ちのスマートフォンなどでダウンロードが可能。

超夢中スタジオ

「超夢中スタジオ」エリアは、「ガシャPOP」のミュージックビデオや、ガシャポンならではの世界観を背景に撮影できる、フォトジェニックな撮影スポットだ。世界観の異なる4種類のブースで、ご自身のスマートフォンやカメラで自由に「ガシャPOP」のダンス動画や写真を撮影できる。

物販コーナーでは先行販売も

物販コーナーでガシャポンファンなら必見の公式ガシャ活グッズを販売。コインケースやチャーム付きクリアケースをはじめ、ガシャ活をもっと楽しくするアイテムが揃う。取り扱いアイテムは、「ガシャポン公式 ガシャ活専用ラメアクリルキーホルダー」(900円/全9種)、「ガシャポン公式 ガシャ活専用コインケース」(800円/全1種)、「ガシャポン公式 ガシャ活専用チャーム付きクリアケース」(700円/全1種)。

さらに会場内で撮影した写真や動画を指定のハッシュタグ「#ガシャポンに超夢中展」を付けてSNSに投稿すると、「ガシャPOP」の歌詞がデザインされた「ガシャポン公式ソング ガシャPOP リリックステッカー」がプレゼントされたり、会場内のスタンプを集めると、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ池袋店に設置された景品ガシャポン「ガシャポンメンバーズ特製マスキングテープ」(全9種)が無料で回せるスタンプラリーも実施している。

イベント概要「ガシャポンに超夢中展2025」