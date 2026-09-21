「軽井沢星野エリア」(長野県軽井沢町)は10月3日から、ヤッホーブルーイングと共同で、限定クラフトビール「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2026」(単品1,100円)を提供する。同日には、もみの木広場で来場者が一斉に乾杯する「フレッシュホップエール開栓祭」を開催。村民食堂では、限定ペアリングセットを楽しめる「フレッシュホップスペシャルフェア」を展開する。

フレッシュホップエールは、収穫直後の生のホップで仕込むため、毎年10月頃にしか味わえない限定ビール。

同企画は、ビールを味わうだけでなく、その背景を学ぶことで、心身ともに満たされる豊かな時間を過ごしてほしいとの思いから企画された。生ホップならではの青々しい香りとみずみずしい味わい、カスケード品種由来のシトラス香が特長の同ビールとともに、秋空の下で過ごす贅沢なひとときを提案する。

特別な一杯を堪能できる「フレッシュホップスペシャルフェア」

左:熟成味噌の煮込みハンバーグ定食/右:「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2026」(単品1,100円)

村民食堂では、フレッシュホップエールの解禁に合わせて、ビールの旨味をさらに引き立てる「フレッシュホップペアリングセット」を提供する。フレッシュホップならではの青々しく爽やかな香りとすっきりとした苦味は、味噌とチーズをあわせたソースで仕上げた「熟成味噌の煮込みハンバーグ定食」と相性抜群だという。軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2026と熟成味噌の煮込みハンバーグ定食を特別セット価格(200円引きの2,930円)で提供する。また、カフェ ハングリースポットでは、星野温泉 トンボの湯の湯上がりに、この時期限定の特別な一杯を気軽に楽しめる。

秋風を感じながら一斉に乾杯「フレッシュホップエール開栓祭」

フレッシュホップエール開栓祭の会場は、爽やかな秋風が吹き抜ける「もみの木広場」。焚火やホップティー、コーンホールなど、ビールにまつわる体験型コンテンツを展開する。イベントのクライマックスには、来場者全員へ軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2026が振る舞われ、一斉に乾杯を行う。

開催日時は10月3日13:00～17:00。

ブルワーに学ぶ「フレッシュホップセミナー」

フレッシュホップセミナー

フレッシュホップエール開栓祭では、ヤッホーブルーイングのブルワーによる「フレッシュホップセミナー」を予約不要で開催する。セミナーはテーマを変えながら各回20分で実施し、誰でも自由に参加可能。ビールの基本から製造の裏側まで、クラフトビールの奥深い味わいや特徴を気軽に学べる。会場で軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2026を含むフライトセットを購入すると、飲み比べをしながら受講でき、手元にあるビールをもっと美味しく、楽しく味わえる。