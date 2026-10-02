HBAは9月20日、北海道札幌市にあるマルチドーム札幌で、子どもを対象とした「HBA ファイターズ野球教室」を開催した。講師には、北海道日本ハムファイターズが運営する野球スクール「ファイターズベースボールアカデミー」から牧谷宇佐美コーチ、村田和哉コーチを迎え、野球経験の有無に応じた練習プログラムを実施した。

ファイターズとのつながりを生かし、スポーツの楽しさ伝える

今回開催された「HBAファイターズ野球教室」は、HBA社員の家族を含む地域の子どもたちに野球の楽しさを知ってもらうとともに、チームワークや新しいことに挑戦する姿勢を育む機会の提供として企画された。

HBAは2026年1月1日付で北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーを務めており、同球団とのつながりを通じ、北海道におけるスポーツ振興と子どもたちの健やかな成長への貢献を目指しているという。

野球教室の様子

当日は、北海道札幌市にある屋内練習場「マルチドーム札幌」にて開会式を行い、続いて約2時間の野球教室を実施した。

参加したのは野球経験のある子どもが8名、野球経験なしの子どもが9名の計17名。野球経験の有無によって2つのグループに分かれ、経験者向けにはバットやグローブを使ったメニュー、未経験者向けには道具を使用しない基礎的な運動や、安全面に配慮したメニューで体を動かした。グローブやバットを持っていない子どもも参加できるよう、ファイターズベースボールアカデミーが予備の用具を準備したという。

野球に慣れていない子もボールを持って全身を動かす体験をした

ティースタンドを使ったバッティング練習も

コーチの指導に子どもたちが取り組む。会場に一体感も

教室ではファイターズベースボールアカデミーのコーチが子どもたちを丁寧に指導。HBAの担当者は「明るく活気のある野球教室だった。会場全体が一体感に包まれ、子どもたちにとって思い出に残る楽しい時間になったと思う」と振り返った。また、参加した子どもたちは野球経験の有無にかかわらず笑顔で各メニューに取り組み、会場では保護者からも温かい声援が送られていたという。

野球教室終了後の閉会式では、ファイターズベースボールアカデミーのコーチによる講評を実施したほか、HBAから参加者にノートやお菓子などをプレゼント。最後は全員で記念撮影を実施していた。