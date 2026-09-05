俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「【中学の同級生・野沢直子が登場!】家族の爆笑エピソード連発! 娘の応援で野沢直子が一番目立ってしまった!? 兄ィが新宿2丁目で培った会話術とは!?」に出演。娘の結婚相手と初めて結婚について話した際のエピソードを明かした。

小沢仁志

娘が結婚する際の出来事を小沢仁志が回顧

この日の動画には、小沢の中学時代の同級生である野沢直子がゲスト出演。お互いの家族についてトークを繰り広げた。

そのなかで小沢は、娘が結婚する際の出来事を回顧。娘から彼氏を連れて行くと言われ、「なんかピンとくるじゃん」と結婚の話だと察したそうで、当時の心境について「まだ21歳なのに」と振り返る。

そして焼肉店でスーツ姿の彼氏と会ったものの、小沢を前にモジモジしてなかなか本題を切り出さなかったため、小沢は「お前、なんか話あんだろ?さっさと言え」と催促。すると彼氏から「はい、あの、結婚します」と告げられたそうだ。

しかし、その言い方に小沢は「ちょっと待て、お前。上から目線で言う? なんか違うな〜、俺が知ってるセリフと」と納得せず、「もう1回」と言い直しを要求。それを繰り返し、「テイク5まで。5回目は入ってくるところからやらせた」という。

最終的に彼氏から「なんて言ったらいいですか?」と尋ねられたが、それでも小沢が「お前が考えろ!」と任せると、彼氏は「娘さんを僕にください!」という言葉を選択。それに小沢は「そう! それ! それがテレビで観たやつ!」となったそうで、求めていた言葉にたどり着くまでのやり取りを笑顔で明かした。

これを聞いた野沢も、自身が最初に結婚した際、アメリカ人の彼氏を父親に会わせたときには「娘さんを僕にください」と言ってもらったと回顧。そして、「やっぱそれはちょっと、日本人はやっぱそれ聞かせないとね」「それ言わないと。定番だもんね」と、小沢のエピソードに納得していた。