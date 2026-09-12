現在テレビ朝日系にて毎週日曜午前9時30分より放送中の『角醒ハンター オメガホーン』より、東映特撮ファンクラブ(TTFC)オリジナルスピンオフドラマシリーズ『角醒ハンター オメガホーン ハンターたちの黙秘録 withギャバン』の最新話情報が解禁された。

9月13日(日)9時30分より放送する『角醒ハンター オメガホーン』テレビシリーズ「第八話 復活せよ!古の兵器!」にあわせ、同日10時からは『角醒ハンター オメガホーン ハンターたちの黙秘録 ｗｉｔｈギャバン』最新話、「第八話」のその後を描く「NO.08 謹慎中の筋肉男」がTTFC会員見放題にて配信される。

「NO.08 謹慎中の筋肉男」あらすじ

「第八話」のその後、砕厄(さいやく)のゲンノウ(演：桜庭大翔)が留守中の部屋に飛導(ひどう)のバーサー(演：光宗 薫)が潜入。バーサーの魔の手がゲンノウに迫る!?

バーサーの奇襲を事前に察知し、シャドーボクシングに大熱狂して迎え撃とうと準備するゲンノウだったが……。バーサーがゲンノウを訪ねた驚愕の目的とは!? 「NO.08」で補完する、ゲンノウとバーサーの“秘密の記録”は必見だ。

次回以降の見どころ紹介&TTYOで一挙無料配信も

また、9月20日配信の「NO.09」、27日配信の「NO.10」の見どころも解禁。好評配信中の「NO.01」から「NO.07」までの見どころも紹介する。 さらにシルバーウィークとなる9月19日からは、「NO.01」から「NO.04」までを東映特撮YouTube Officialにて一挙無料配信することも決定。テレビシリーズ本編と連動し、ここでしか語られない“ハンターたちの秘密の記録”がチェックできる。

「NO.09 炎角の戦利品」

9月20日よりTTFC会員見放題配信開始。

イバル(演：田鶴翔吾)から報酬として渡された「テルメスパの温泉まんじゅう」に大騒ぎ。激マズで有名な「温泉まんじゅう」を手にしてシャウト(演：楢原聖)、炎角(演：国上将大)、エイル(演：三浦舞華)、アル(演：加藤憲史郎)、ギリコ(演：糸瀬七葉)たちが戦々恐々! オメガアナライザー(声：潘めぐみ)の解説によると!? 一方、イバル、ゲンノウ(演：桜庭大翔)、バーサー(演：光宗 薫)は……。

「NO.10 憧れのギャバンたち」

9月27日よりTTFC会員見放題配信開始。

地球支部にやってきた喜輝(演：角心菜)＆刹那(演：赤羽流河)の案内役を務めることになった和仁淵力哉(ワニブチ・リキヤ)(演：安田啓人)が、次期ギャバンを目指すパトランのために2人からギャバンの極意を聞き出そうと画策!?

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