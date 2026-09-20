東映特撮ファンクラブ(TTFC)では、現在放送中の『仮面ライダーマイス』テレビ本編に登場する「十二支」の裏側をのぞき見できる、ＴＴＦＣ補完シリーズ『仮面ライダーマイス 十二支十色』を配信中だ。

9月20日に配信開始した「三話 スパダリ検定〜音澄宙編〜」終了後の次回予告にて、9月27日午前9時30分よりＴＴＦＣにて会員見放題配信を開始する「四話 おばあさんとリド①」のあらすじと、「おばあさん」役として柴田理恵の出演が明らかになった。さらに「おばあさんとリド」シリーズ配信を記念し、猫化したリド＆マオウのツインアクリルスタンドも販売決定した。

『マイス』を補完、「おばあさんとリド」シリーズ配信決定!

ＴＴＦＣ補完シリーズ『仮面ライダーマイス 十二支十色』で9月27日に配信される「四話 おばあさんとリド(1)」。本日公開された予告映像では、まるで本物の猫のように、気持ちよさそうに伸びをする仮面ライダーリドの姿が。リドが猫化してしまった理由とは?

また、今回のシリーズでリドを世話する「おばあさん」役として、柴田理恵が出演する。柴田は1993年『有言実行三姉妹シュシュトリアン』のＥＴおばさん役のほか、ゲストも含めて「東映不思議コメディーシリーズ」計8作品に出演。今回約33年ぶりの東映特撮出演となる。予告内では誰かに対して怒っているようだが……リドとおばあさんは、果たしてどのような物語を紡ぐのか、ストーリーの展開にも注目したい。

おばあさん役・柴田理恵コメント

リドちゃんとおばあさんの他愛もない日常がずーっと続けばいいなぁと愛おしく思いました。

リドちゃんも戦いが続く中で、そう思ってくれてたら嬉しいなぁ。

“猫ライダー”たちのツインアクリルスタンド販売決定!

「おばあさんとリド」シリーズ配信開始を記念して、テレビ本編とは雰囲気が異なる、猫のようなポージングの仮面ライダーリド＆マオウのツインアクリルスタンドが販売決定。9月28日より受注生産受付開始予定。

予約情報、ほか商品の詳細は後日発表する。

「四話」キャスト

安宅波颯 (麻尾達臣／仮面ライダーリド)

榮 男樹 (立ち退き屋)

川島翔太郎(立ち退き屋)

柴田理恵 (おばあさん)

永徳 (仮面ライダーリド)

縄田雄哉 (仮面ライダーマオウ)

滝澤 諒 (マキト・マサミカ)

スタッフ

原作：石ノ森章太郎

監督：荒川史絵

脚本：千阪拓也

『仮面ライダーマイス』を深掘り! ＴＴＦＣ限定特別番組、スタッフ編第二弾が配信

『仮面ライダーマイス』を深掘りするＴＴＦＣ限定の特別番組『深掘りチュウ!仮面ライダーマイス』の最新作として、9月20日9時30分より「スタッフ編(2)」を配信する。

今回は「スタッフ編(1)」に引き続き、中澤祥次郎(パイロット監督)、藤田 慧(アクション監督)、武部直美(チーフプロデューサー)、湊 陽祐(プロデューサー)らスタッフ陣が、キャスティングの裏話やアクション秘話を余すところなく語る。来週は第4弾として「キャスト編(2)」を配信予定とのこと。

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