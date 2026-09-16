公開中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』も絶好調な「ちいかわ」から、“でかつよ”と“あのこ”がプライズに登場。大きなぬいぐるみがSNSで話題となっています。

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📢9月プライズ新情報

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#ちいかわ より

でかつよ・あのこBIGぬいぐるみが登場📸✨

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詳細は後日お知らせになります🌱

(@parade_prizeより引用)

今回は、“でかつよ”と“あのこ”がBIGぬいぐるみになってプライズに登場。拾ったカメラを手に仲睦まじい2人、ほっこりするシーンですね。どのくらいBIGなのかというと、でかつよは幅約28㎝、あのこは高さ約28㎝。ぬいぐるみになっても存在感は抜群です!

SNSで紹介されると、「うわぁぁぁぁぁあ!!!! どっちもかわいい!!!!」「大きいでかつよのぬいぐるみとかサイコーやん!」「えっ!?えっ!?あのこちゃん!?!? くるの!?!? え!嬉しすぎる」「このコンビ1番好き」「どっちも回収します(強い意志)」と話題に。

見つけたら迷わずチャレンジ! ぜひ、2体ともお迎えしちゃってください!!