eill新曲、Amazonオリジナル作品『ラブ トランジット』シーズン3主題歌に

シンガーソングライター・eillの新曲「ラストシーン.」が、10月16日からAmazon Prime Videoにて配信がスタートする大人気恋愛リアリティ番組最新作『ラブ トランジット』シーズン3の主題歌になることが決定した。また、本楽曲の先行配信が10月15日からスタートすることも発表された。

シーズン3の主題歌を担当することを受けてeillは、「今回、3シーズン連続でラブトランジットの音楽に携わることができて、本当に光栄に思います。たくさんの方が、自分自身の恋愛と重ねて涙したり、思いを寄せるこの番組は私にとってもかけがえの無い存在となりました。ラブソングという大きなテーマに向き合うきっかけをくれた『ラブ トランジット』へ、私なりの愛を込めて「ラストシーン.」という曲を書きました。恋における最後は、苦い思い出や痛むこともあるかもしれないけれど、ちゃんと恋の最後のページとして肯定してあげたい。そんな想いでこの曲を作りました。『ラブ トランジット』シーズン3、eillのいろんな曲と共に、番組、そして揺れ動く恋を彩れますように」とコメントしている。

『ラブ トランジット』は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たちが参加し、一度別れた恋人たちが再会し、約1か月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿が描かれている。

eillは、今回のシーズンで3回目のタッグとなり、これまでの2シーズン同様に主題歌と挿入歌を担当する。シーズン3の予告映像も公開されており、新曲「ラストシーン.」の一部も聴くことができる。なお、「ラストシーン.」は11月5日リリースのNew EP『ACTION』にも収録される。

＜リリース情報＞

eill

「ラストシーン.」

2025年10月15日(水)先行配信スタート

https://eill.lnk.to/ACTION_EP

Official HP：https://eillofficial.com