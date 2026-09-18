オイシックスが展開する「らでぃっしゅぼーや」は9月14日から、宮城県気仙沼に水揚げされた「ピーチシャーク(ヨシキリザメ)」を活用した加工商品の販売を開始した。

野菜たすだけ 気仙沼ピーチシャーク︎甘酢あん

「ピーチシャーク(ヨシキリザメ)」は、気仙沼発のブランドサメ。これまで、伝統的な「フカヒレ加工」の陰で、サメの身(肉部分)は十分に活用されていなかったが、独自の高度な加工技術と漁師との連携により鮮度を保ち、高品質な切り身として価値を高めた。

桃のような淡いピンク色と臭みのない上品な味わいを持ち、高タンパク・低脂質・低カロリーで健康志向の消費者に適している。小骨がなく骨が全て軟骨のため、小さな子どもから高齢者まで安心して食べやすいという。淡白な身質は和洋中あらゆる味付けに調和し、旨味を吸い込みやすい万能さも持っている。

9月14日には、サメ特有のふんわりとした食感を活かした「気仙沼ピーチシャーク︎の焼売」(763円)、切り身がそのまま入った「ピーチシャークのほぐしパスタソース(ペペロンチーノ)」(754円)、下味をつけて揚げた身を自家製甘酢あんで仕上げた「野菜たすだけ 気仙沼ピーチシャーク︎甘酢あん」(818円)を発売した。11月以降は、フリット、つみれの販売を予定している。